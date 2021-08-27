بسبب ارتفاع أثمان المواد الأولية.. أرباب المخابز يهددون بالزيادة في الأسعار

2021-08-27 / 9:59 مساءً
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هبة بريس- الرباط

هدد أرباب المخابز بالمغرب بالرفع من سعر الخبز ومنتجات القطاع، بسبب الزيادة في أثمنة المواد التي تستعمل في قطاع المخابز ، بحسب ماجاء في بلاغ لفيدرالية المخابز.

وبحسب البلاغ ذاته ، أفاد أرباب المخابز أنهم بصدد مناقشة هذه الخطوة المفاجئة، مهددين بالزيادة في أثمنة منتوجات المخابز والحلويات بالمغرب، معتبرين الزيادة في أثمنة هذه المواد الاساسية التي تدخل في صناعة الخبز بـ”الصامتة والموجعة”، مناشدة الجهات المسؤولة من أجل وقف افتعال أسعار تعسفية وتطبيق القانون.

وأضاف البلاغ أن الزيادة في بعض المواد الأولية الأساسية خلفت صدمة في صفوف مهنيي قطاع المخابز والحلويات منذ أزيد من خمسة أشهر، مطالبين بضرورة التحقيق في الموضوع.

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