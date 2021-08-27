غوتيريس يعين الروسي ألكسندر إيفانكو مبعوثا خاصا له إلى الصحراء ورئيسا لبعثة المينورسو

هبة بريس- الرباط

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، الجمعة ، تعيين الروسي ألكسندر إيفانكو ممثلا خاصا له بالصحراء المغربية ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة المينورسو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك, حيث يخلف إيفانكو الكندي كولين ستيوارت ، “الذي يشعر الأمين العام بالامتنان له على خدمته المتفانية وقيادته الفعالة لبعثة المينورسو”.

وقال دوجاريك: “سيخلف ألكسندر إيفانكو، الكندي كولين ستيوارت (يتولى المنصب منذ أواخر 2017)، الذي يشعر الأمين العام بالامتنان له على خدمته المتفانية وقيادته الفعالة لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية”.

وشغل سابقًا افانكو منصب مدير الإعلام لبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو (2006-2009) والمتحدث باسم الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك (1994-1998)”.

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