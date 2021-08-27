الناظور.. التحقيق مع 37 مسافر قدموا شهادة اختبار كورونا مزورة

هبة بريس- الرباط

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الجمعة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسبعة وثلاثين مسافرا من جنسية مغربية، يشتبه في تقديمهم لشواهد مزورة لاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن إجراءات المراقبة الحدودية وتدابير الأمن الصحي كانت قد مكنت من ضبط 36 مسافرا على مستوى ميناء الناظور، ومسافر واحد بمطار الناظور العروي، وذلك بعدما أدلوا بشواهد مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19 خلال استعدادهم للسفر خارج المغرب.

وأضاف البلاغ أنه تم اخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في تزوير هذه الاختبارات والشواهد الطبية، ورصد كل الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.

ويأتي ضبط هؤلاء المشتبه بهم ،وفق البلاغ، في سياق تدعيم وتشديد إجراءات المراقبة الحدودية بتنسيق مع المصالح الطبية والسلطات العمومية المختصة، وذلك لضمان التصدي الحازم لجرائم التزوير في اختبارات الكشف عن عدوى كوفيد-19 بما يضمن حماية الأمن الصحي لعموم المواطنات.

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