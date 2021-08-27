الناظور.. التحقيق مع 37 مسافر قدموا شهادة اختبار كورونا مزورة

2021-08-27 / 6:59 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الجمعة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسبعة وثلاثين مسافرا من جنسية مغربية، يشتبه في تقديمهم لشواهد مزورة لاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن إجراءات المراقبة الحدودية وتدابير الأمن الصحي كانت قد مكنت من ضبط 36 مسافرا على مستوى ميناء الناظور، ومسافر واحد بمطار الناظور العروي، وذلك بعدما أدلوا بشواهد مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19 خلال استعدادهم للسفر خارج المغرب.

وأضاف البلاغ أنه تم اخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في تزوير هذه الاختبارات والشواهد الطبية، ورصد كل الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.

ويأتي ضبط هؤلاء المشتبه بهم ،وفق البلاغ، في سياق تدعيم وتشديد إجراءات المراقبة الحدودية بتنسيق مع المصالح الطبية والسلطات العمومية المختصة، وذلك لضمان التصدي الحازم لجرائم التزوير في اختبارات الكشف عن عدوى كوفيد-19 بما يضمن حماية الأمن الصحي لعموم المواطنات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة.. بتنسيق مع الديستي توقيف شخصين يتاجران في المؤثرات العقلية

طنجة.. بتنسيق مع الديستي توقيف شخصين يتاجران في المؤثرات…

2021-08-27 / 6:35 مساءً
Photo of رسميا.. انطلاق عملية تلقيح الأطفال بين 12و17 سنة يوم 31 غشت

رسميا.. انطلاق عملية تلقيح الأطفال بين 12و17 سنة يوم…

2021-08-27 / 5:17 مساءً
Photo of تسجيل 6863 إصابة و92 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 6863 إصابة و92 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-08-27 / 4:56 مساءً
Photo of اللجنة العلمية توافق على تلقيح التلاميذ ب”سينوفارم” و”فايزر”

اللجنة العلمية توافق على تلقيح التلاميذ ب”سينوفارم” و”فايزر”

2021-08-27 / 2:44 مساءً
Photo of قدم شهادة اختبار كورونا مزورة.. أمن مطار وجدة يوقف طالبا

قدم شهادة اختبار كورونا مزورة.. أمن مطار وجدة يوقف…

2021-08-27 / 12:40 مساءً
Photo of “النيابة العامة” تدعو إلى التصدي لمزوري جوازات وشهادات “كورونا”

“النيابة العامة” تدعو إلى التصدي لمزوري جوازات وشهادات “كورونا”

2021-08-27 / 11:44 صباحًا
Photo of “الصحة” تنخرط في برنامج “داتا ثقة” لحماية المعطيات الشخصية

“الصحة” تنخرط في برنامج “داتا ثقة” لحماية المعطيات الشخصية

2021-08-27 / 9:52 صباحًا
Photo of طقس الجمعة .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق…

2021-08-27 / 9:22 صباحًا
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم تاونات

تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم تاونات

2021-08-26 / 10:09 مساءً
Photo of استئنافية ورزازات تدين قاتلي طفلة زاكورة ب25 سنة سجنا نافذا

استئنافية ورزازات تدين قاتلي طفلة زاكورة ب25 سنة سجنا…

2021-08-26 / 9:55 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق