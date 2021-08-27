رسميا.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

هبة بريس- رياضة

أعلن مانشستر يونايتد التوصل إلى اتفاق لانتقال النجم البرتغالي إلى الفريق من نادي يوفنتوس، وذلك في انتظار الاتفاق على البنود الشخصية والتأشيرة واجتياز الفحوصات الطبية.

وقال النادي في بيان رسمي إنه سعيد لإعلان الوصول إلى هذا الاتفاق، وإن كل من في النادي يتطلعون قدما للترحيب برونالدو مجددا في الفريق.

وسبق لرونالدو أن لعب في مانشستر يونايتد ما بين 2003 و2009، وفاز معه بثمانية ألقاب كبرى، مسجلا 118 هدفا في 292 مباراة.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو.

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