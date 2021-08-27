رسميا.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد
هبة بريس- رياضة
أعلن مانشستر يونايتد التوصل إلى اتفاق لانتقال النجم البرتغالي إلى الفريق من نادي يوفنتوس، وذلك في انتظار الاتفاق على البنود الشخصية والتأشيرة واجتياز الفحوصات الطبية.
وقال النادي في بيان رسمي إنه سعيد لإعلان الوصول إلى هذا الاتفاق، وإن كل من في النادي يتطلعون قدما للترحيب برونالدو مجددا في الفريق.
وسبق لرونالدو أن لعب في مانشستر يونايتد ما بين 2003 و2009، وفاز معه بثمانية ألقاب كبرى، مسجلا 118 هدفا في 292 مباراة.
ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو.
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5 تعليقات
لو كانت باريس سان جيرمان احسن سوف يكون باريس سان جيرمان اقوى ….
قرعة دوري الأبطال هي السبب لضم كريستيانو رونالدو …
لايمكن اضافة رونالدو لباريس سان جيرمان والسبب سيكون هناك تنافس بين ميسي ورونالدو على من سوف يستحوذ على الكرة اولا ويسجل اهداف اكثر. وبتالي عدم التواصل وعدم التعاون اللاعبين مع بعضهم البعض…
في نظري احسن لاعب بعد مارادونا . يعتمد على تطوير إمكانياته الرياضية والفنية بصفة شخصية بمواصلة التداريب الشاقة ولا يتسنى مجاملة من رئيس الفيفا ليفوز بالكراة الذهبية خدمة للمحتضنين كما فعل بلاتير مع الذي سيضعونه في فيترينة باريس سان جيرمان..
احسن اختيار للدون هو رجوع الى القلعة الحمراء سيصبح فريق مانشستر يونايتد ذوي شخصية قوية يوجد الدون إضافة إلى انتدابات التي قامت بها إدارة مانيو على المستوى الدفاع .في رأيي الفريق مانشيستر يونايتد سيقدم الموسم استثنائي لان فريق اصبح قويا ليقارع كبار اوروبا ولكن على المدرب ان يقدم إضافة من اجل حصد على اقل لقب….