رسميا.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

2021-08-27 / 6:45 مساءً
0
هبة بريس- رياضة

أعلن مانشستر يونايتد التوصل إلى اتفاق لانتقال النجم البرتغالي إلى الفريق من نادي يوفنتوس، وذلك في انتظار الاتفاق على البنود الشخصية والتأشيرة واجتياز الفحوصات الطبية.

وقال النادي في بيان رسمي إنه سعيد لإعلان الوصول إلى هذا الاتفاق، وإن كل من في النادي يتطلعون قدما للترحيب برونالدو مجددا في الفريق.

وسبق لرونالدو أن لعب في مانشستر يونايتد ما بين 2003 و2009، وفاز معه بثمانية ألقاب كبرى، مسجلا 118 هدفا في 292 مباراة.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الألعاب “بارالمبية” .. تأهل المغربيتين الإدريسي و النوغي لنهائي 1500م

الألعاب “بارالمبية” .. تأهل المغربيتين الإدريسي و النوغي لنهائي…

2021-08-27 / 5:51 مساءً
Photo of تصفيات قطر 2022.. ال”snrt” تعلن بث مباريات المنتخب الوطني

تصفيات قطر 2022.. ال”snrt” تعلن بث مباريات المنتخب الوطني

2021-08-26 / 1:49 مساءً
Photo of اللائحة النهائية للمنتخب الوطني الأول لمباراتي السودان وغينيا

اللائحة النهائية للمنتخب الوطني الأول لمباراتي السودان وغينيا

2021-08-26 / 12:32 مساءً
Photo of ريال مدريد يعرض 160 مليون يورو للحصول على مبابي

ريال مدريد يعرض 160 مليون يورو للحصول على مبابي

2021-08-25 / 1:56 مساءً
Photo of رسميا.. نادي العين الإماراتي يعلن ضم المهاجم المغربي سفيان رحيمي

رسميا.. نادي العين الإماراتي يعلن ضم المهاجم المغربي سفيان…

2021-08-25 / 9:45 صباحًا
Photo of المغرب يشارك بالقاهرة في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين

المغرب يشارك بالقاهرة في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين

2021-08-24 / 9:48 مساءً
Photo of بمشاركة المغرب.. افتتاح دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

بمشاركة المغرب.. افتتاح دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

2021-08-24 / 4:23 مساءً
Photo of الإتحاد العربي يقتطع مبلغا كبيرا من منحة تتويج الرجاء

الإتحاد العربي يقتطع مبلغا كبيرا من منحة تتويج الرجاء

2021-08-24 / 2:48 مساءً
Photo of المغرب يشارك بالقاهرة في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين

المغرب يشارك بالقاهرة في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين

2021-08-24 / 10:48 صباحًا
Photo of ادارة الاتحاد السعودي تقيل المدرب بعد الخسارة أمام الرجاء

ادارة الاتحاد السعودي تقيل المدرب بعد الخسارة أمام الرجاء

2021-08-23 / 2:41 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق