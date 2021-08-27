طنجة.. بتنسيق مع الديستي توقيف شخصين يتاجران في المؤثرات العقلية

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس 26 غشت الجاري، من توقيف شخص وسيدة يبلغان من العمر 28 و24 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما وهما في حالة تلبس بحيازة المخدرات على متن سيارة نفعية بحي “طنجة البالية”، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل السيارة عن حجز 143 غراما من مخدر الكوكايين وميزان إلكتروني، علاوة على سلاح أبيض ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بطنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات القوية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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