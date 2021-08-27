استعدادا لغلق سفارتها.. اثيوبيا تنهي خدماتها القنصلية بالجزائر

2021-08-27 / 6:16 مساءً
2
هبة بريس- الرباط

قررت جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، انهاء خدماتها القنصلية بالجزائر ابتداء من 31 غشت الجاري، وذلك بصفة نهائية، استعدادا لاغلاق سفارتها.

وجاء في بلاغ الجمهورية الإثيوبية أنها قررت إغلاق قنصلياتها في هذا البلد بسبب الأزمة الاقتصادية التي فرضت انهاء خدماتها القنصلية في مجموعة من البلدان بينها الجزائر، حيث ترى إثيوبيا انه لا فائدة أصلا من وجود سفارة لها في الجارة الشرقية.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر متطابقة عن دخول البلدين في أزمة غير مسبوقة بسبب اقتراح تبون الوساطة بين اثيوبيا ومصر في ملف سد النهضة وموقف الجزائر المعارض للسياسة الاثيوبية، أكد البلاغ ذاته تدني مستوى التعاون والتنسيق مع سلطات الجزائر التي تفتقد للدبلوماسية والحيوية والنشاط.

ما رأيك؟
المجموع 17 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المخابرات الأمريكية تؤكد أن الصين لم يكن لديها علم بفيروس كورونا قبل تفشيه

المخابرات الأمريكية تؤكد أن الصين لم يكن لديها علم…

2021-08-27 / 9:20 مساءً
Photo of إسبانيا: مصرع 4 مهاجرين أثناء توجههم إلى جزر الكناري

إسبانيا: مصرع 4 مهاجرين أثناء توجههم إلى جزر الكناري

2021-08-27 / 3:14 مساءً
Photo of في مصر.. مسن يحتفظ بجثة زوجته 4 أيام بالمنزل من فرط حبه لها

في مصر.. مسن يحتفظ بجثة زوجته 4 أيام بالمنزل…

2021-08-27 / 12:58 مساءً
Photo of بايدن متوعّداً منفّذي هجوم كابول: “سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن”

بايدن متوعّداً منفّذي هجوم كابول: “سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن”

2021-08-27 / 10:01 صباحًا
Photo of ارتفاع عدد ضحايا انفجارات مطار كابول إلى 90 قتيلا وأزيد من 150 جريحا

ارتفاع عدد ضحايا انفجارات مطار كابول إلى 90 قتيلا…

2021-08-26 / 11:24 مساءً
Photo of “داعش” يعلن مسؤوليته عن انفجار مطار كابول

“داعش” يعلن مسؤوليته عن انفجار مطار كابول

2021-08-26 / 8:43 مساءً
Photo of انفجاران قرب مطار كابول وأصابع الاتهام تتجه نحو “داعش”

انفجاران قرب مطار كابول وأصابع الاتهام تتجه نحو “داعش”

2021-08-26 / 7:47 مساءً
Photo of السعودية تضيف “سينوفارم” و”سينوفاك” إلى قائمة اللقاحات المعتمدة لديها

السعودية تضيف “سينوفارم” و”سينوفاك” إلى قائمة اللقاحات المعتمدة لديها

2021-08-26 / 5:32 مساءً
Photo of قتلى وجرحى جراء تفجي في محيط مطار كابل

قتلى وجرحى جراء تفجي في محيط مطار كابل

2021-08-26 / 5:03 مساءً
Photo of الجزائر تصدر أمرا دوليا بالقبض على رئيس “حركة استقلال القبائل”

الجزائر تصدر أمرا دوليا بالقبض على رئيس “حركة استقلال…

2021-08-26 / 3:31 مساءً

‫2 تعليقات

  1. الجزائر بانظامها العجوز اصبحت عمياء في كل الاتجاهات لدرجة اشعلوا النيران في الغابات ولصقوا التهمة لجارهم الشقيقمع العلم اكره ان اسمع كلمة شقشق. الجزائر خسرت في وقت مع مصر وارادت صلح أخطائها مع مصر على ظهر ايتيوبيا.لكن هذا البلد علمها كلمة الصلح لدرجة ليست في حاجة لتعامل معها.ان لم يكن المغرب هو السبب كما العادة.طير الحمامرة ارغب بطريقتك البهلوانية والديوتية انها ايتيوبيا.

  2. نتائج عودة لحمامرة إلى الخارجية الجزائرية:قضية القبائل تعود إلى الواجهة .حفتر ينشر قواته على الحدود مع الجزائر.صفعات بالجملة داخل الاتحاد الأفريقي. حرائق القبائل. قطع العلاقات مع المغرب. إثيوبيا تغلق سفارتها في الجزائر. و الآتي أسوء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق