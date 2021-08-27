استعدادا لغلق سفارتها.. اثيوبيا تنهي خدماتها القنصلية بالجزائر
هبة بريس- الرباط
قررت جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، انهاء خدماتها القنصلية بالجزائر ابتداء من 31 غشت الجاري، وذلك بصفة نهائية، استعدادا لاغلاق سفارتها.
وجاء في بلاغ الجمهورية الإثيوبية أنها قررت إغلاق قنصلياتها في هذا البلد بسبب الأزمة الاقتصادية التي فرضت انهاء خدماتها القنصلية في مجموعة من البلدان بينها الجزائر، حيث ترى إثيوبيا انه لا فائدة أصلا من وجود سفارة لها في الجارة الشرقية.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر متطابقة عن دخول البلدين في أزمة غير مسبوقة بسبب اقتراح تبون الوساطة بين اثيوبيا ومصر في ملف سد النهضة وموقف الجزائر المعارض للسياسة الاثيوبية، أكد البلاغ ذاته تدني مستوى التعاون والتنسيق مع سلطات الجزائر التي تفتقد للدبلوماسية والحيوية والنشاط.
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2 تعليقات
الجزائر بانظامها العجوز اصبحت عمياء في كل الاتجاهات لدرجة اشعلوا النيران في الغابات ولصقوا التهمة لجارهم الشقيقمع العلم اكره ان اسمع كلمة شقشق. الجزائر خسرت في وقت مع مصر وارادت صلح أخطائها مع مصر على ظهر ايتيوبيا.لكن هذا البلد علمها كلمة الصلح لدرجة ليست في حاجة لتعامل معها.ان لم يكن المغرب هو السبب كما العادة.طير الحمامرة ارغب بطريقتك البهلوانية والديوتية انها ايتيوبيا.
نتائج عودة لحمامرة إلى الخارجية الجزائرية:قضية القبائل تعود إلى الواجهة .حفتر ينشر قواته على الحدود مع الجزائر.صفعات بالجملة داخل الاتحاد الأفريقي. حرائق القبائل. قطع العلاقات مع المغرب. إثيوبيا تغلق سفارتها في الجزائر. و الآتي أسوء.