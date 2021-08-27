استعدادا لغلق سفارتها.. اثيوبيا تنهي خدماتها القنصلية بالجزائر

هبة بريس- الرباط

قررت جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، انهاء خدماتها القنصلية بالجزائر ابتداء من 31 غشت الجاري، وذلك بصفة نهائية، استعدادا لاغلاق سفارتها.

وجاء في بلاغ الجمهورية الإثيوبية أنها قررت إغلاق قنصلياتها في هذا البلد بسبب الأزمة الاقتصادية التي فرضت انهاء خدماتها القنصلية في مجموعة من البلدان بينها الجزائر، حيث ترى إثيوبيا انه لا فائدة أصلا من وجود سفارة لها في الجارة الشرقية.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر متطابقة عن دخول البلدين في أزمة غير مسبوقة بسبب اقتراح تبون الوساطة بين اثيوبيا ومصر في ملف سد النهضة وموقف الجزائر المعارض للسياسة الاثيوبية، أكد البلاغ ذاته تدني مستوى التعاون والتنسيق مع سلطات الجزائر التي تفتقد للدبلوماسية والحيوية والنشاط.

ما رأيك؟ المجموع 17 آراء 0 17