الألعاب “بارالمبية” .. تأهل المغربيتين الإدريسي و النوغي لنهائي 1500م

2021-08-27 / 5:51 مساءً
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هبة بريس

تأهلت العداءتان المغربيتان فاطمة الزهراء الإدريسي ومريم النوغي، اليوم الجمعة، إلى نهائي سباق 1500م (فئة تاء 13) ضمن دورة الألعاب الأولمبية الموازية (بارالمبية)، المتواصلة حاليا في العاصمة اليابانية إلى خامس شتنبر المقبل.

واحتلت الإدريسي المركز الأول ضمن السلسلة الإقصائية الأولى بقطعها مسافة السباق في زمن قدره 4 د و51 ث و100/99، فيما حلت مواطنتها النوغي في المركز الرابع ضمن السلسلة الإقصائية الثانية بتوقيت 5 د و 03 ث و100/78.

كما تأهل الحاج بوقرطاشة إلى الدور الثاني من منافسات فردي الذكور لكرة المضرب على الكراسي المتحركة، وذلك عقب فوزه على البرازيلي ميديروس رفاييل بنتيجة 7-5 و6-1، وسيلاقي في الدور المقبل الفرنسي ستيفان هودت.

وفشل مهدي أفري في بلوغ نهائي سباق 100م (فئة تاء 12)، باحتلاله المركز الثالث في السلسلة الإقصائية الثالثة بتوقيت 10 ث و100/96.

وأقصي مواطنه عبد السلام حيلي في السلسلة الإقصائية الثانية باحتلاله المركز الثالث بتوقيت 11 ث.

ولم تنجح يسرى كريم وحياة الكرعة في إحراز إحدى ميداليات نهائي دفع الجلة (فئة فاء 41) باحتلالهما المركز الخامس والسابع على التوالي.

ولم تتمكن هند فريوة من الظفر بإحدى الميداليات، وذلك بعد احتلالها المركز الرابع ضمن مسابقة رمي الصولجان (فئة فاء 31 وفاء 32).

وفي منافسات رافعات القوة، احتلت الرباعة حليمة لمتخم المركز الثامن (وزن أقل من 50 كلغ)، فيما حلت نجاة الكرعة في المركز الخامس (وزن أقل من 55 كلغ).

يذكر أن المغرب يشارك في الدورة السادسة عشرة للألعاب الأولمبية الموازية (البارالمبية) المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو (24 غشت -5 شتنبر) ،بأكبر وفد رياضي في تاريخه (38)، ويتشكل من 19 عداء وعداءة في ألعاب القوى و3 في رافعات القوة و2 في كرة المضرب على الكراسي المتحركة ودراج واحد في سباق الدراجات و3 في الباراتايكواندو و10 في كرة القدم الخماسية للمكفوفين.

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