تسجيل 6863 إصابة و92 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 6863 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،
وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 843.357 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 92 وفاة ليصل العدد إلى 12.268، بينما تم التأكد من 9188 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 766.456.
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12 تعليقات
يلاحظ والله اعلم أننا تجاوزنا ذروة إنتشار الوباء من خلال الانخفاض في الوفيات وكذا الاصابات الحمدلله على كل حال اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ولطف بنا يارب يا ارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء.
الحمدلله على كل حال..نحن في الاتجاه الصحيح بإذن الله تعالى ستنتصر على هذا الفيروس وذالك بمساهمة السلطات الأمنية وكذا وزارة الصحة من أجل تخطي والحد من انتشاره ولكن يجب علينا الحيطة والحذر وتطبيق التعليمات الصحية في المستوى المطلوب . كما نتمنى الشفاء العاجل والتام لجميع مرضى والمصابين والرحمة والمغفرة لجميع اموات المسلمين والمسلمات يآرب آمين يارب العالمين.
الحمدلله منحنى الوفيات والاصابات في انخفاض تدريجي على الرغم من إرتفاع عدد الوفيات وهو راجع إلى تراكمات الاصابات السابقة والتي كانت مرتفعة.. نتمنى من الله عزوجل ان تكون آخر موجة يعرفها المغرب والعالم بأكمله حتى نعود الى حياتنا الطبيعية التي اشتقنا إليها بدون قيود واسترجاع اللمة العائلية يآرب آمين يارب العالمين
سبحان الله ما هذآ الانخفاض المفاجئ؟؟ ما الهدف من ورائه المهم كل هذا نتمنوهه خيرا وليس من ورائه مصلحة !!!
نحن في استغراب في هذآ العدد منخفض من الوفيات والاصابات بهذا الكم نتسائل مع الوزارة الوصية بأن تعطينا توضيحات حول هذآ الانخفاض المفاجئ بين عشية وضحاها تفسير مقنعا!!!!!!!!.
بالمؤكد السريع كل شيء مخطط ومدروس لعبة سياسية حيث الانتخابات على الأبواب ولذالك تقوم والوزارة الصحة بتزوير عدد الوفيات والاصابات ففي الواقع وباعيننا خاصة أكادير والنواحي وكذا المدن الكبرى فهناك ارتفاع ساروخي وخطيرة جدا العيب فينا لأننا نصدق ما يقولون وعند إنتهاء فترة الانتخابات وسترون باعينكم ماذا سيحصل.هههه
لازلت بعض المدن تعاني من ارتفاع الاصابات المصابين بالفيروس وخصوصا مدينة تطوان والنواحي بسبب نزوح عدد كبير من المصطافين ولكن المؤسف الشديد عدم تدخل السلطة لتطبيق التعليمات بمراقبة مخالفي المتهورين .. فهم يتحملون اخطار هذآ الوباء .
دائما نظرية المؤامرة ان ارتفعت فهناك تضخيم وان نزلت فهناك شيئا ما الله يهدي اقوالهم الفارغة .ان كان لديكم دلائل فاتوا بها ولاداعي اللاشاعات والاستهزاءات بالمرض او صمتوا خير لكم .
مع انطلاق الحملة الانتخابية بدأ العدد في التراجع .ولكن تذكروا في يوم الخميس 7شتنبر ستكون الاصابات مابين1000و 2000 إصابة. حتى تتمكن الداخلية من انجاح الاقتراع وحتى تتمكن لوبي المدارس الحرة من تسجيل اكبر عدد من التلاميذ .. ثم بعد ذلك تعود الارقام في ارتفاع فاستعدوا المفاجأة الكبرى من طرف الحكومة الجديدة هههههههه.
الحمدلله بدات الاصابات والوفيات في تراجع ملحوظ اتمنى من الجميع مزيدا من الاتزام بقواعد الوقائية لتجاوز هذه الأزمة والمحنة باقل الخسائر الممكنة .
بالفعل بدأت حملة التحسيس والقضاء على كورونا .. حملة الانتخابات.. الى ان يأتي الاقتراع لتسجيل مستويات الاصابات .. لقد اصبح القضاء على كورونا سهل اكتسبوا(الأحزاب هي مناعة جماعية ) مناعة قوية في الفساد فلا أحدا يستطيعخ ان يعرف كيف اغتلست اموال الشعب .. بمجرد وضع ارجل القيادات الحزبية والوزراء على أرض الوطن بعد أن كانت لا تنزل من السيارات الضخمة لكن لم يبقى بكورونا الا الهروب والاختباء في باطن الارض ……!!!
الحمدلله المؤشرات ايجابية لقد بدأت في تجاوز ذروة اعنف موجة عرفها المغرب ربما قد تأتي موجة اخرى او اكثر ولكن نقف لها بالمرصاد حتى تكون اخف بكثير من هذه التي بدانا نتغلب عليها ولله الحمد . فالكثير من المغاربة اكتسبوا مناعة طبيعية لأنهم سبق لهم ان اصيبوا بكورونا وهم لايدرون خصوصا الان هاته الموجة الأخيرة التي عرفت انتشارا واسعا لو كان بامكان الحكومة إجراء التحاليل لجميع المغاربة في يوم واحد ولكن هذا إجراء مستحيل هههههههه لعرفنا الانتشار الحقيقي للفيروسخ سيكون بالملايين وليس بالاف نتمنى ان تعود المياه إلى مجراها الطبيعي عما قريب كل هذا بقدرة الله (كن فيكون).