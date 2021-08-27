تسجيل 6863 إصابة و92 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 6863 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 843.357 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 92 وفاة ليصل العدد إلى 12.268، بينما تم التأكد من 9188 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 766.456.

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