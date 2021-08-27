بنت الستاتي: “توحشت بابا ستة سنوات ديال الفراق ماشي ساهلة”

2021-08-27 / 4:14 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

كشفت نجلة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي “إلهام” ، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن اشتياقها الكبير لوالدها و ذلك بسبب القطيعة التي لازالت منذ ستة سنوات إلى الآن.

و ردت إلهام الستاتي على سؤال متابعة تسأل عن السبب الحقيقي وراء نفسيتها المدمرة، لتجيب قائلة:” توحشت لبابا، 6 سنوات ديال الفراق ماشي ساهلة، و لكن غادا و كان تعود، كنتخايل بلي مات شحال هذا”.

و الجدير بالذكر أن فنانة الراب إلهام الستاتي المعروفة ب “إلي” حاولت في أكثر من مناسبة طلب الصفح من والدها و التقرب منه، غير أن كل محاولاتها باءت بالفشل.

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تعليق واحد

  1. من المأسف أن ينشر صحفي مثقف (نسبيا) درس الصحافة مقالا يتناول فيه مثل هذه الأخبار التي لا تنفع و لا تهم القاريء في شيء. (دابا هيا و باها و حنا مالنا)

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