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مصرع امرأة في انقلاب سيارة نواحي تاونات

2021-08-27 / 3:19 مساءً
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هبة بريس - فاس

توفيت سيدة في عقدها الخامس، متأثرة بجروح ورضوض خطيرة، فيما أصيب آخرون إثر انقلاب سيارة بمنحدر خطير في الطريق الرابط بين إقليم شفشاون و إقليم تاونات و بالضبط على مستوى دوار الزعبوطي التابع لجماعة تبودة بإقليم تاونات

وأوضحت مصادر ” هبة بريس ” أن الحادثة وقعت جراء انقلاب سيارة من نوع مرسيدس“210” ، كان على متنها أشخاص، بمنعرج يوجد بالدوار المذكور ، بعدما فقد السائق السيطرة عليها، لفظت امرأة تبلغ من العمر 54 سنة أنفاسها الأخيرة بعين المكان، وأصيب آخرون بجروح طفيفة نقلوا على إثرها، على وجه السرعة، إلى مستشفى الحسن الثاني بغفساي من أجل تلقي الإسعافات الضرورية

وفور علمها، انتقلت إلى مكان الحادثة مختلف السلطات المحلية والدركية، وجرى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروفها وأسبابها، فيما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس من أجل استكمال الإجراءات المعمول بها وتسليمها قصد الدفن.

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