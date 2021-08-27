إسبانيا: مصرع 4 مهاجرين أثناء توجههم إلى جزر الكناري

2021-08-27 / 3:14 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أفادت أجهزة الإنقاذ الملاحي الإسبانية اليوم الجمعة بأنها أنقذت 27 مهاجرا على متن زورق كانوا يحاولون الوصول لجزر الكناري، لكنها عثرت أيضا على أربع جثث على متن الزورق.

والمهاجرون الذين لقوا مصرعهم هم رجل وامرأة ومراهق وفتاة صغيرة، وفقا لما قاله مسؤولو الإنقاذ لوكالة الأنباء الإسبانية الرسمية.

وكان هذا واحدا من 5 قوارب صغيرة حملت إجمالا 166 مهاجرا، معظمهم كانوا رجالا من جنوب الصحراء الكبرى، وكانوا يحاولون الوصول للجزر الإسبانية قبالة شمال غرب إفريقيا خلال الخميس والجمعة.

وتعد الرحلة من إفريقيا إلى جزر الكناري للوصول إلى الأراضي الأوروبية واحدة من أكثر طرق الهجرة خطورة، ويموت المئات كل عام في البحر معظمهم على متن زوارق صغيرة متهالكة.

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