اللجنة العلمية توافق على تلقيح التلاميذ ب”سينوفارم” و”فايزر”

هبة بريس - الرباط

قررت اللجنة العلمية والتقنية للقاح ضد فيروس “كوفيد 19” اعتماد لقاحي “سينوفارم” و”فايزر” لتلقيح الأطفال بين 12 و17 سنة.

وذكر مصدر مطلع، أن اللجنة قررت اعتماد اللقاح الصيني “سينوفارم” إلى جانب “فايزر” بعد تأكد فعاليتها وسلامتهما لتلقيح التلاميذ.

وأضاف المصدر ذاته، أنه ينتظر الإعلان عن الانطلاقة الرسمية لتلقيح الأطفال بالمغرب، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد موافقة اللجنة، وقبيل انطلاق الموسم الدراسي.

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