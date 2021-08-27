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اللجنة العلمية توافق على تلقيح التلاميذ ب”سينوفارم” و”فايزر”

2021-08-27 / 2:44 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قررت اللجنة العلمية والتقنية للقاح ضد فيروس “كوفيد 19” اعتماد لقاحي “سينوفارم” و”فايزر” لتلقيح الأطفال بين 12 و17 سنة.

وذكر مصدر مطلع، أن اللجنة قررت اعتماد اللقاح الصيني “سينوفارم” إلى جانب “فايزر” بعد تأكد فعاليتها وسلامتهما لتلقيح التلاميذ.

وأضاف المصدر ذاته، أنه ينتظر الإعلان عن الانطلاقة الرسمية لتلقيح الأطفال بالمغرب، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد موافقة اللجنة، وقبيل انطلاق الموسم الدراسي.

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‫5 تعليقات

  1. التلقيح اختياري للجميع وليس اجباري لهذا يجب على الوزارة كل من وزارة التربية والتعليم وكذا وزارة الصحة بعدم منع التلاميذ متابعة دراستهم عن قرب اي دراسة حظورية لأن هذا من حقوقياتهم..

  2. يجب التسطير على هذه العبارة التلقيح اختياري وليس اجباري لأن هذا هذا هو الكلام المعقول كان على الحكومة ووزارة الصحة الاتفاق على نفس الكلام حتى في فئة الكبار(كلمة اختياري )حتى نشعر أننا في دولة الحق والقانون لكلمة(اجباري تشعر مستعمر).

  4. اللقاح الاختياري وفي أرض الواقع اجباري اذا انتظروا العراقيل ضد من يرفض تلقيح أبنائه .سوف يتم تلقيح الأطفال الذين سوف يوافق أولياء الأمورهم ومن بعد فرص عراقيل عن الذين يرفضون تلقيح أبنائهم درجة درجة ونطلب السلامة والعافية يارب.

  5. هذه القضية بأن كون دلتا منتشرة بين الأطفال مبهمة وغير مفهومة هل هناك مبرر من اجل تلقيح ابنائنا وبناتنا لأنني لم اصادف ولا طفل يعاني من أعراض كل الاطفال يمرحون ويلعبون لم تظهر عليهم اي علامة من هذآ الفيروس..

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