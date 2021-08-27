الشوباني يثير سخرية النشطاء: “لا أملك سوى بيتا في حي شعبي وحسابا بنكيا واحدا”

هبة بريس - الرباط

أياما قليلة بعد إطلاق حملته الانتخابية بجلسة “شاي وخبز وزيت زيتون”، خرج رئيس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، بتصريح حول ممتلكاته.

وقال الشوباني في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “أصرح أنني — وبعد 17 عاما من التدريس 1985-2002، وعشر سنوات من البرلمان 2002-2012، وثلاث سنوات ونصف من الحكومة 2012-2015، وست سنوات من رئاسة الجهة 2015-2021 — أملك بيتا مساحته 150 مترا مربعا في حي شعبي يعرفه كل من يعرفني، ولدي حساب بنكي وحيد لا تدخله غير التعويضات أو الأجور التي تقاضيتها طبقا للقانون (فتحت حسابين جديدين هذا الشهر بمناسبة الانتخابات تطبيقا للقانون لتلقي دعم الحزب للحملة الانتخابية وسأقوم بإغلاقهما مباشرة بعد انتهائها).

وأضاف “أدعو كل من وجد داخل الوطن أو خارجه أي عقارات في إسمي الشخصي أو أسماء أفراد أسرتي الذين تتعلق ذمتهم المالية بذمتي شرعا وقانونا، أو أي حسابات بنكية، أن يعتبرها هبة مني له، حلالا طيبا، وأن يخبرني بذلك لنباشر معا مسطرة الهبة أو أي مسطرة ملائمة في أقرب الآجال”.

خرجة الشوباني وتصريحه العلني بممتلكاته “المتواضعة”، آثارت سخرية عددا من النشطاء، الذين طالبوا القيادي البيجيدي بالبحث عن أسطوانة أخرى بدل “الأسطوانة المشروخة” و “الحدوثة البالية” المتعلقى ب”إصلاح المطبخ والصالون” و”الاكتفاء بمنزل متواضع” التي يلجأ إليها جميع قيادات حزب “المصباح” مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

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