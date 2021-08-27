جون أفريك: الجزائر لجأت لقطع العلاقات لتحويل الأنظار حول أزمتها الداخلية

2021-08-27 / 2:04 مساءً
0
هبة بريس

أكدت مجلة “جون أفريك” أن السلطات الجزائرية لجأت، تحت وطأة انتقادات داخلية شديدة، إلى تحويل الأنظار بقرارها أحادي الجانب قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

وسجلت المجلة، في تحليل للبيان الصحفي لوزير الشؤون الخارجية الجزائري الذي أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، أن “السلطات الجزائرية، التي تعرضت لانتقادات شديدة داخليا بسبب سوء تدبيرها لحرائق الغابات التي دمرت جزءا من البلاد وأجبرتها على طلب المساعدة من المستعمر السابق (…)، استنجدت بنزعتها الكلاسيكية لتحويل الأنظار التي تلجأ لها في مثل هذه الظروف”.

وفي هذا التحليل الذي وقعه فرانسوا سودان، مدير تحرير “جون أفريك”، وتحت عنوان “الجزائر-المغرب: رمضان لعمامرة، رجل إطفاء أم مضرم نيران ؟ “، تساءلت المجلة : هل سيوافق الرأي العام الجزائري حكومته (أو، تحديدا، جيشه، طالما أنه من الواضح أن مثل هذا القرار لا يمكن اتخاذه دون إذن من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة)، في ما يبدو أنه هروب إلى الأمام ؟”

واختتم فرانسوا سودان افتتاحيته بالتساؤل “استمر قطع العلاقات الدبلوماسية السابق (…) بين البلدين 12 سنة، من 1976 إلى 1988، كم ستسمر القطيعة هذه المرة ؟”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العراق “تأسف” لقطع العلاقات بين المغرب والجزائر

العراق “تأسف” لقطع العلاقات بين المغرب والجزائر

2021-08-27 / 4:53 مساءً
Photo of موريتانيا: “نتألم للمستوى الذي وصلت إليه الأزمة بين الجزائر والمغرب”

موريتانيا: “نتألم للمستوى الذي وصلت إليه الأزمة بين الجزائر…

2021-08-27 / 4:00 مساءً
Photo of الداخلية: عدد لوائح الترشيح المقدمة بلغ ما مجموعه 1704 لائحة

الداخلية: عدد لوائح الترشيح المقدمة بلغ ما مجموعه 1704…

2021-08-27 / 3:38 مساءً
Photo of الشوباني يثير سخرية النشطاء: “لا أملك سوى بيتا في حي شعبي وحسابا بنكيا واحدا”

الشوباني يثير سخرية النشطاء: “لا أملك سوى بيتا في…

2021-08-27 / 2:24 مساءً
Photo of الاتحاد الإفريقي: مستعدون لدعم أية مبادرة لاستئناف العلاقات بين المغرب والجزائر

الاتحاد الإفريقي: مستعدون لدعم أية مبادرة لاستئناف العلاقات بين…

2021-08-27 / 1:37 مساءً
Photo of قضية الصحراء.. الكونغو تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي

قضية الصحراء.. الكونغو تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي

2021-08-27 / 12:07 مساءً
Photo of رسميا.. تدشين سفارة جمهورية سيراليون بالرباط

رسميا.. تدشين سفارة جمهورية سيراليون بالرباط

2021-08-27 / 11:24 صباحًا
Photo of كوت ديفوار تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية

كوت ديفوار تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية

2021-08-27 / 11:08 صباحًا
Photo of اليوم الجمعة .. المغرب يغلق سفارته في الجزائر

اليوم الجمعة .. المغرب يغلق سفارته في الجزائر

2021-08-27 / 10:13 صباحًا
Photo of دومينيكا.. هلال يسلط الضوء على أعمال الجزائر العدائية لوحدة المملكة

دومينيكا.. هلال يسلط الضوء على أعمال الجزائر العدائية لوحدة…

2021-08-27 / 9:43 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق