مفوضية الاتحاد الإفريقي

الاتحاد الإفريقي: مستعدون لدعم أية مبادرة لاستئناف العلاقات بين المغرب والجزائر

2021-08-27 / 1:37 مساءً
1
هبة بريس

أعرب الاتحاد الإفريقي عن استعداده لدعم أي مبادرة لاستئناف العلاقات بين الجزائر والمغرب، وذلك على خلفية إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي، في بيان “نعرب عن أسفنا العميق لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب وهما دولتان أساسيتان للاتحاد الإفريقي”.

ودعا رئيس المفوضية البلدين “إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه التحريض على التصعيد، ودعوتهما إلى الانخراط بجدية في تبني نهج السلام والتعاون المثمر من أجل مصالح الشعبين”.

وأكد فقي “استعداد الاتحاد لدعم أي مبادرة لاستئناف العلاقات الأخوية في خدمة السلام والازدهار في المنطقة المغاربية وإفريقيا”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العراق “تأسف” لقطع العلاقات بين المغرب والجزائر

العراق “تأسف” لقطع العلاقات بين المغرب والجزائر

2021-08-27 / 4:53 مساءً
Photo of موريتانيا: “نتألم للمستوى الذي وصلت إليه الأزمة بين الجزائر والمغرب”

موريتانيا: “نتألم للمستوى الذي وصلت إليه الأزمة بين الجزائر…

2021-08-27 / 4:00 مساءً
Photo of الداخلية: عدد لوائح الترشيح المقدمة بلغ ما مجموعه 1704 لائحة

الداخلية: عدد لوائح الترشيح المقدمة بلغ ما مجموعه 1704…

2021-08-27 / 3:38 مساءً
Photo of الشوباني يثير سخرية النشطاء: “لا أملك سوى بيتا في حي شعبي وحسابا بنكيا واحدا”

الشوباني يثير سخرية النشطاء: “لا أملك سوى بيتا في…

2021-08-27 / 2:24 مساءً
Photo of جون أفريك: الجزائر لجأت لقطع العلاقات لتحويل الأنظار حول أزمتها الداخلية

جون أفريك: الجزائر لجأت لقطع العلاقات لتحويل الأنظار حول…

2021-08-27 / 2:04 مساءً
Photo of قضية الصحراء.. الكونغو تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي

قضية الصحراء.. الكونغو تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي

2021-08-27 / 12:07 مساءً
Photo of رسميا.. تدشين سفارة جمهورية سيراليون بالرباط

رسميا.. تدشين سفارة جمهورية سيراليون بالرباط

2021-08-27 / 11:24 صباحًا
Photo of كوت ديفوار تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية

كوت ديفوار تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية

2021-08-27 / 11:08 صباحًا
Photo of اليوم الجمعة .. المغرب يغلق سفارته في الجزائر

اليوم الجمعة .. المغرب يغلق سفارته في الجزائر

2021-08-27 / 10:13 صباحًا
Photo of دومينيكا.. هلال يسلط الضوء على أعمال الجزائر العدائية لوحدة المملكة

دومينيكا.. هلال يسلط الضوء على أعمال الجزائر العدائية لوحدة…

2021-08-27 / 9:43 صباحًا

تعليق واحد

  1. اظن ان الحل الواحد والذي فيه الخير للجميع ،اقتصاديا تلافيا وسياسيا ،هو أن تقوم الجزائر في اقرب وقت بحل العصابة التي صنعتها وتجريدها من جميع الاسلحة التي اشترتها الدولة الجزائرية ثم بعد ذالك يقومون ولو بالقوة ارجاع البشر المتجمع في تيندوف كل الى بلاده وهي ، المغرب ، مالي ، موريتانيا ، نيجير الجزائر ليبيا الى اخره. ومن بعدها تتكون اخوة حقيقية في الدين اولا ثم الثقافة والجذور المشتركة بين الشعبين ، وتبدل المجهودات لبناء صرح المغرب العربي . هذا والله اعلم بنية كل واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق