مفوضية الاتحاد الإفريقي

الاتحاد الإفريقي: مستعدون لدعم أية مبادرة لاستئناف العلاقات بين المغرب والجزائر

2021-08-27 / 1:37 مساءً
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هبة بريس

أعرب الاتحاد الإفريقي عن استعداده لدعم أي مبادرة لاستئناف العلاقات بين الجزائر والمغرب، وذلك على خلفية إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي، في بيان “نعرب عن أسفنا العميق لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب وهما دولتان أساسيتان للاتحاد الإفريقي”.

ودعا رئيس المفوضية البلدين “إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه التحريض على التصعيد، ودعوتهما إلى الانخراط بجدية في تبني نهج السلام والتعاون المثمر من أجل مصالح الشعبين”.

وأكد فقي “استعداد الاتحاد لدعم أي مبادرة لاستئناف العلاقات الأخوية في خدمة السلام والازدهار في المنطقة المغاربية وإفريقيا”.

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