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في مصر.. مسن يحتفظ بجثة زوجته 4 أيام بالمنزل من فرط حبه لها

2021-08-27 / 12:58 مساءً
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هبة بريس - وكالات

حادثة غريبة ومأساوية شهدتها منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، حيث احتفظ زوج بجثة زوجته 4 أيام بعد وفاتها رافضاً تصديق وفاتها، واعتقاده أنها على قيد الحياة، حتى لاحظ الجيران وجود رائحة كريهة من المنزل وأبلغوا الشرطة.

في التفاصيل، تلقى مركز شرطة منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها، ومع وصول قوات الأمن إلى مكان الواقعة، تأكدوا أن الجثة الموجودة هي لسيدة مسنة تبلغ من العمر 82 عاماً، وهي مصدر الرائحة الكريهة التي تصدر من المنزل.

وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية، أن السيدة المسنة توفيت وزوجها الذي يبلغ عمره 85 عاماً لم يصدق وفاة زوجته 82 عاماً، فاحتفظ بجثتها 4 أيام يقدم لها الطعام رافضاً تصديق وفاتها، حتى لاحظ الجيران صدور رائحة كريهة من المسكن لاقتراب الجثة من التعفن، واكتشفوا وفاة زوجته مع احتفاظه بجثتها، وأبلغوا الشرطة بالواقعة.

وقامت الأجهزة الأمنية بنقل جثة السيدة المسنة إلى المستشفى لوضعها في ثلاجة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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