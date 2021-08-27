قدم شهادة اختبار كورونا مزورة.. أمن مطار وجدة يوقف طالبا

هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار وجدة أنجاد، زوال أمس الخميس 26 غشت الجاري، من توقيف طالب مغربي يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التزوير واستعماله في شهادة اختبار للفحص عن وباء كوفيد-19.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد أدلى باختبار مزور للفحص عن جائحة كوفيد-19 (PCR) يتضمن نتيجة سلبية خلال استعداده للسفر نحو أحد المطارات الأوروبية، وذلك قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة بأنه حصل على الاختبار المزور، دون الخضوع للفحص، مقابل مبلغ مالي.

وأضاف البلاغ، أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، والكشف عن كافة المتورطين في تزوير هذه الوثائق والاختبارات التي تهم الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

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