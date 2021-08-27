الصورة تعبيرية

الأوقاف تعلن استمرار التعليم الحضوري بالكتاتيب القرآنية

2021-08-27 / 12:28 مساءً
3
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، السماح باستمرار الدراسة في الكتاتيب القرآنية المسموح لها، شريطة احترام الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه سيتم استمرار الكتاتيب القرآنية وأماكن تحفيظ القرآن الكريم التي سبق السماح لها باعتماد النمط الحضوري في مزاولة مهاها التربوية التعليمية برسم السنة الدراسية الفارطة 2020/2021، وفق نفس الصيغة برسم الموسم الدراسي الحالي 2021/2022، وذلك في احترام تام وصارم لجميع التدابير الاحترازية وقواعد السلامة الصحية.

و بخصوص باقي الكتاتيب القرآنية وأماكن تحفيظ القرآن الكريم، تضيف الوزارة، فيمكنها في أي وقت، إن رغبت في اعتماد النمط الحضوري برسم السنة الدراسية الحالية، تقديم طلبات بذلك للوزارة عن طريق المندوبيات، التي ستتولى دراستها والبت فيها وفق القواعد والشروط المعمول بها في هذا الباب.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل، وفي الوقت المناسب، على تكييف الصيغة التربوية للتعليم بالكتاتيب القرآنية وأماكن تحفيظ القرآن الكريم، بناء على تطور الحالة الوبائية بالمملكة، وذلك بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكاديمية التعليم بالبيضاء سطات تستعرض خطة الدخول المدرسي

أكاديمية التعليم بالبيضاء سطات تستعرض خطة الدخول المدرسي

2021-08-26 / 9:11 مساءً
Photo of وزارة “أمزازي” تحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشيح لسلك تحضير مباريات التبريز

وزارة “أمزازي” تحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشيح لسلك…

2021-08-26 / 7:48 مساءً
Photo of رسميا.. انطلاق الموسم الجامعي يوم 13 شتنبر المقبل

رسميا.. انطلاق الموسم الجامعي يوم 13 شتنبر المقبل

2021-08-25 / 11:39 صباحًا
Photo of وزارة التربية الوطنية: تطور الوضع الوبائي أحد تحديات المدرسي

وزارة التربية الوطنية: تطور الوضع الوبائي أحد تحديات المدرسي

2021-08-24 / 10:08 صباحًا
Photo of طلبة حاملو الإجازة في التربية يطالبون بالولوج المباشر لمراكز التربية والتكوين

طلبة حاملو الإجازة في التربية يطالبون بالولوج المباشر لمراكز…

2021-08-23 / 9:39 مساءً
Photo of تأجيل موعد الدخول المدرسي إلى غاية 10 شتنبر

تأجيل موعد الدخول المدرسي إلى غاية 10 شتنبر

2021-08-23 / 4:32 مساءً
Photo of وزارة “أمزازي” تنفي تغيير تواريخ الدخول المدرسي 2021-2022

وزارة “أمزازي” تنفي تغيير تواريخ الدخول المدرسي 2021-2022

2021-08-21 / 9:00 مساءً
Photo of أمزازي: كل السيناريوهات مطروحة لضمان الاستمرارية البيداغوجية

أمزازي: كل السيناريوهات مطروحة لضمان الاستمرارية البيداغوجية

2021-08-20 / 4:13 مساءً
Photo of أمزازي يحدد مهام وأدوار جمعيات الأمهات والآباء

أمزازي يحدد مهام وأدوار جمعيات الأمهات والآباء

2021-08-19 / 4:09 مساءً
Photo of المغرب يشارك في مؤتمر صيني- عربي حول نقل التكنولوجيا والابتكار

المغرب يشارك في مؤتمر صيني- عربي حول نقل التكنولوجيا…

2021-08-19 / 2:59 مساءً

‫3 تعليقات

  1. الحضور ظروري حتى لا تتوقف وكالة نازا وجميع وكالات ابحات الفضاء. وخاصة حتى لا تتوقف مراكز البحث عبر العالم عن اللقاح المضاد لكوفيد 19.

  2. البلاغ لا يتحدث عن الكتاتيب القرآنية فقط
    بل بالدرجة الأولى عن مؤسسات التعليم العتيق بكل أسلاكها: الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي

  3. خبر سار بعيدا عن الحمامات و المقاهي و قاعات الاعراس ان نترك العصافير تردد و ترتل القرآن عسى الله ان ينظر لحال هذه الامة التي نست الله فانسانا انفسنا و لعلنا ننشئ جيل متزن يعرف ما عليه و ما له ما زلت أتذكر مروري بزنقة المشوار بالمدينة العتيقة بتازة و كيف كان صوت احباب الله الصغار يصدح في الجو منظر لن يشعر بجماله الا الذي مر بالقرب منه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق