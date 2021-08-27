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قضية الصحراء.. الكونغو تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي

2021-08-27 / 12:07 مساءً
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هبة بريس

أشادت جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الخميس، بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي الهادفة إلى التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء.

وقال السفير الكونغولي في مداخلة أمام المشاركين في الندوة الإقليمية للجنة ال24 لمنطقة الكاريبي، المنظمة بدومينيكا، “نشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي ستفضي إلى تسوية نهائية لهذا النزاع، تحت رعاية الأمم المتحدة، كما نص على ذلك القرار 693، الذي تم اعتماده خلال قمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط سنة 2018”.

وأضاف الدبلوماسي أن بلاده تحث على “التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار روح التوافق من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم”.

وقال أمام هذا الاجتماع الأممي، الذي ينعقد من 25 إلى 27 غشت الجاري، “ندعو كافة الأطراف المعنية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، وذلك وفقا للمقتضيات ذات الصلة بالقرار 2548 (2020)، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر 2020”.

وتنعقد الندوة الإقليمية للجنة ال24 لمنطقة الكاريبي في سياق يتميز بالنجاحات الدبلوماسية الباهرة التي حققتها المملكة، والتي تكرس مغربية الصحراء.

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تعليق واحد

  1. لا ثم الف لا للحكم الذاتي للعصابة ، اغلب الصحراويين هم في اقليم الصحراء الان ومن وراء ذالك ما هم الا عصابة ارهابيين مصنوعة من جار لا يحترم اي شيء لا الصداقة ولا علاقة الجار ولا الدين ولا الرحيم . إن كان هناك لا يخاف من الحق مثلا كالمندوب المغربي هلال ، لم تعد هناك مجال للحكم الذاتي ، تغيرت الامور باقصى سرعة وقريبا سيسكن الناس في القمر .

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