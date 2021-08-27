كوت ديفوار تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية

2021-08-27 / 11:08 صباحًا
0
هبة بريس

جددت كوت ديفوار، أمس الخميس، التأكيد أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي الرامية للتوصل إلى حل “سياسي متفاوض بشأنه، ومقبول من كافة الأطراف، وقائم على الواقعية” بشأن النزاع حول الصحراء.

وقال السفير، نائب الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، غبولي ديزيري ولفران إيبو، بمناسبة انعقاد الندوة الإقليمية للجنة ال24 لمنطقة الكاريبي، بدومينيكا، “إن بلادي تتبنى هذا الحل التوافقي الذي يتماشى مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة”.

واغتنم ممثل كوت ديفوار هذه المناسبة للإشارة إلى “الجهود الهامة التي يبذلها المغرب وإطار نموذجه التنموي الجديد لأقاليمه الجنوبية”.

وأبرز السفير أن كوت ديفوار “ترحب في هذا الصدد بالإقلاع السوسيو-اقتصادي الذي تعرفه هذه المنطقة المنخرطة في عملية تنموية شاملة، ومتعددة القطاعات ومستدامة بهدف التمكين لسكانها”.

كما سجل الدبلوماسي الإيفواري “بارتياح، التدابير الجوهرية التي اعتمدها المغرب والرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان في منطقة الصحراء، وكذا مكافحة جائحة كوفيد-19، من خلال تعزيز ولوج الساكنة المحلية إلى لقاح كوفيد-19 على نطاق واسع”.

وبالنسبة لممثل كوت ديفوار، فإن “كافة هذه المبادرات الوجيهة وذات المصداقية تعكس إرادة المملكة المغربية تعزيز الحكم الذاتي سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي الذي تمنحه لمنطقة الصحراء”. كما رحب بتشبث المغرب بالعملية السياسية التي تجري بشكل حصري تحت رعاية الأمم المتحدة لحل النزاع حول الصحراء.

وفي هذا الصدد، أكد السفير أن بلاده ترحب بالتقدم المحرز في العملية السياسية من قبل المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للصحراء، هورست كولر، الذي مكن انخراطه الحازم من عقد مائدتين مستديرتين، على التوالي في دجنبر 2018 ومارس 2019 في سويسرا، بمشاركة الجزائر، والمغرب، وموريتانيا، و”البوليساريو”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الإفريقي: مستعدون لدعم أية مبادرة لاستئناف العلاقات بين المغرب والجزائر

الاتحاد الإفريقي: مستعدون لدعم أية مبادرة لاستئناف العلاقات بين…

2021-08-27 / 1:37 مساءً
Photo of قضية الصحراء.. الكونغو تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي

قضية الصحراء.. الكونغو تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي

2021-08-27 / 12:07 مساءً
Photo of رسميا.. تدشين سفارة جمهورية سيراليون بالرباط

رسميا.. تدشين سفارة جمهورية سيراليون بالرباط

2021-08-27 / 11:24 صباحًا
Photo of اليوم الجمعة .. المغرب يغلق سفارته في الجزائر

اليوم الجمعة .. المغرب يغلق سفارته في الجزائر

2021-08-27 / 10:13 صباحًا
Photo of دومينيكا.. هلال يسلط الضوء على أعمال الجزائر العدائية لوحدة المملكة

دومينيكا.. هلال يسلط الضوء على أعمال الجزائر العدائية لوحدة…

2021-08-27 / 9:43 صباحًا
Photo of قطر تعرب عن أسفها البالغ لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

قطر تعرب عن أسفها البالغ لقطع العلاقات بين الجزائر…

2021-08-27 / 9:34 صباحًا
Photo of مجموعة الدراسات حول المتوسط ترفض القرار الأحادي الجزائري بقطع العلاقات مع المغرب

مجموعة الدراسات حول المتوسط ترفض القرار الأحادي الجزائري بقطع…

2021-08-26 / 11:03 مساءً
Photo of العثماني“ يتهم أطرافاً بالسعي لمحاصرة حزبه والتضييق عليه و ”تقزيمه“

العثماني“ يتهم أطرافاً بالسعي لمحاصرة حزبه والتضييق عليه و…

2021-08-26 / 10:21 مساءً
Photo of المغرب وسيراليون يوقعان خارطة طريق لتعزيز التعاون في عدة مجالات

المغرب وسيراليون يوقعان خارطة طريق لتعزيز التعاون في عدة…

2021-08-26 / 9:34 مساءً
Photo of رئيس حركة مجتمع السلم : قطع العلاقات مع المغرب متسرع وفساد “العصابة” جعل الجزائر ضعيفة

رئيس حركة مجتمع السلم : قطع العلاقات مع المغرب…

2021-08-26 / 8:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق