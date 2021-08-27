اليوم الجمعة .. المغرب يغلق سفارته في الجزائر

هبة بريس

أكدت وكالة “فرانس بريس”، أن المغرب سيغلق سفارته في الجزائر اليوم الجمعة بعد 3 أيام من إعلان الجزائر من جانب واحد قطع العلاقات بين البلدين بسبب “أعمال عدائية”.

وأفاد مصدر رسمي للوكالة، أن المغرب سيغلق سفارته في الجزائر، وسيعود أفراد البعثة الدبلوماسية العاملون هناك إلى بلادهم، إلا أن قنصليتا المغرب في مدينتي وهران وسيدي بلعباس ستبقيان مفتوحتين.

هذا وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يوم الثلاثاء أن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

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