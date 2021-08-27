جو بايدن

بايدن متوعّداً منفّذي هجوم كابول: “سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن”

2021-08-27 / 10:01 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستنفذ خططها بسحب القوات من أفغانستان بحلول نهاية الشهر في أعقاب التفجيرات التي أودت بحياة عشرات الأمريكيين، فيما تعهد بتنفيذ ضربات ضد الجماعة المسؤولة عن الهجمات.

وقال بايدن في تصريحات من الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض :” يمكننا ويجب علينا إكمال هذه المهمة، وسنقوم بذلك”.

وأضاف ” لن يردعنا الإرهاب، لن ندعهم يوقفون مهمتنا، سنواصل الإجلاء”.

وأعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستستهدف منشآت تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية- ولاية خراسان في المكان والزمان الذي تختاره أمريكا.

وقال :”لن نسامح، لن ننسى، سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن”.

وأكد الرئيس الديمقراطي على عدم وجود أي دليل على وجود تواطؤ بين حركة “طالبان” وتنظيم “الدولة” لتنفيذ هجوم مميت في كابول.

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