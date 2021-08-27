الصورة تعبيرية

قطر تعرب عن أسفها البالغ لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

2021-08-27 / 9:34 صباحًا
1
هبة بريس

أعربت دولة قطر عن أسفها البالغ لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية ، بأن قطر ” أكدت على ضرورة إبقاء قنوات الحوار والقنوات الدبلوماسية مفتوحة ، لحل كافة المشاكل العالقة في أسرع وقت ممكن”.

وقالت وزارة الخارجية، في بيانها ، ” إن دولة قطر ستظل حريصة على كل ما من شأنه الحفاظ على مسيرة العمل العربي المشترك، ولحمة الأمتين العربية والاسلامية”.

وكانت الجزائر قد بادرت من طرف واحد أول أمس الثلاثاء إلى الإعلان عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية .

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بقيادة أوجار.. بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تختتم زيارتها الأولى إلى ليبيا

بقيادة أوجار.. بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تختتم زيارتها…

2021-08-27 / 10:16 مساءً
Photo of غوتيريس يعين الروسي ألكسندر إيفانكو مبعوثا خاصا له إلى الصحراء ورئيسا لبعثة المينورسو

غوتيريس يعين الروسي ألكسندر إيفانكو مبعوثا خاصا له إلى…

2021-08-27 / 8:39 مساءً
Photo of الصحراء.. سيراليون تجدد التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

الصحراء.. سيراليون تجدد التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم…

2021-08-27 / 8:21 مساءً
Photo of دومينيكا تجدد التأكيد على دعمها “الثابت” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

دومينيكا تجدد التأكيد على دعمها “الثابت” للمبادرة المغربية للحكم…

2021-08-27 / 7:23 مساءً

الملك يُعزّي الرئيس الأمريكي على إثر مقتل جنود أمريكيين…

2021-08-27 / 6:40 مساءً
Photo of العراق “تأسف” لقطع العلاقات بين المغرب والجزائر

العراق “تأسف” لقطع العلاقات بين المغرب والجزائر

2021-08-27 / 4:53 مساءً
Photo of موريتانيا: “نتألم للمستوى الذي وصلت إليه الأزمة بين الجزائر والمغرب”

موريتانيا: “نتألم للمستوى الذي وصلت إليه الأزمة بين الجزائر…

2021-08-27 / 4:00 مساءً
Photo of الداخلية: عدد لوائح الترشيح المقدمة بلغ ما مجموعه 1704 لائحة

الداخلية: عدد لوائح الترشيح المقدمة بلغ ما مجموعه 1704…

2021-08-27 / 3:38 مساءً
Photo of الشوباني يثير سخرية النشطاء: “لا أملك سوى بيتا في حي شعبي وحسابا بنكيا واحدا”

الشوباني يثير سخرية النشطاء: “لا أملك سوى بيتا في…

2021-08-27 / 2:24 مساءً
Photo of جون أفريك: الجزائر لجأت لقطع العلاقات لتحويل الأنظار حول أزمتها الداخلية

جون أفريك: الجزائر لجأت لقطع العلاقات لتحويل الأنظار حول…

2021-08-27 / 2:04 مساءً

تعليق واحد

  1. يجب على الدول العربية اصلاح دات البين بين الشعبين و ليس اقوال و التاسف، وان طافتين من المؤمنين اختلفوا فاصلحوا بينهما

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق