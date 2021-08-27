الصورة تعبيرية

قطر تعرب عن أسفها البالغ لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

2021-08-27 / 9:34 صباحًا
0
هبة بريس

أعربت دولة قطر عن أسفها البالغ لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية ، بأن قطر ” أكدت على ضرورة إبقاء قنوات الحوار والقنوات الدبلوماسية مفتوحة ، لحل كافة المشاكل العالقة في أسرع وقت ممكن”.

وقالت وزارة الخارجية، في بيانها ، ” إن دولة قطر ستظل حريصة على كل ما من شأنه الحفاظ على مسيرة العمل العربي المشترك، ولحمة الأمتين العربية والاسلامية”.

وكانت الجزائر قد بادرت من طرف واحد أول أمس الثلاثاء إلى الإعلان عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دومينيكا.. هلال يسلط الضوء على أعمال الجزائر العدائية لوحدة المملكة

دومينيكا.. هلال يسلط الضوء على أعمال الجزائر العدائية لوحدة…

2021-08-27 / 9:43 صباحًا
Photo of مجموعة الدراسات حول المتوسط ترفض القرار الأحادي الجزائري بقطع العلاقات مع المغرب

مجموعة الدراسات حول المتوسط ترفض القرار الأحادي الجزائري بقطع…

2021-08-26 / 11:03 مساءً
Photo of العثماني“ يتهم أطرافاً بالسعي لمحاصرة حزبه والتضييق عليه و ”تقزيمه“

العثماني“ يتهم أطرافاً بالسعي لمحاصرة حزبه والتضييق عليه و…

2021-08-26 / 10:21 مساءً
Photo of المغرب وسيراليون يوقعان خارطة طريق لتعزيز التعاون في عدة مجالات

المغرب وسيراليون يوقعان خارطة طريق لتعزيز التعاون في عدة…

2021-08-26 / 9:34 مساءً
Photo of رئيس حركة مجتمع السلم : قطع العلاقات مع المغرب متسرع وفساد “العصابة” جعل الجزائر ضعيفة

رئيس حركة مجتمع السلم : قطع العلاقات مع المغرب…

2021-08-26 / 8:58 مساءً
Photo of البيجيدي“ يؤكد انفتاح لوائحه الانتخابية على الشباب والنساء

البيجيدي“ يؤكد انفتاح لوائحه الانتخابية على الشباب والنساء

2021-08-26 / 8:08 مساءً
Photo of طنجة.. الأحرار يُزكّي اعزيبو لمنصب عمودية المدينة

طنجة.. الأحرار يُزكّي اعزيبو لمنصب عمودية المدينة

2021-08-26 / 7:43 مساءً
Photo of قنصيلة بالداخلة وسفارة بالرباط.. المغرب يدشن مرحلة جديدة في علاقاته مع سيراليون

قنصيلة بالداخلة وسفارة بالرباط.. المغرب يدشن مرحلة جديدة في…

2021-08-26 / 6:52 مساءً
Photo of الأردن تأسف لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

الأردن تأسف لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

2021-08-26 / 6:27 مساءً
Photo of الجزائر تفاقم أزمتها الداخلية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

الجزائر تفاقم أزمتها الداخلية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

2021-08-26 / 6:08 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق