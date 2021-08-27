قطر تعرب عن أسفها البالغ لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

هبة بريس

أعربت دولة قطر عن أسفها البالغ لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية ، بأن قطر ” أكدت على ضرورة إبقاء قنوات الحوار والقنوات الدبلوماسية مفتوحة ، لحل كافة المشاكل العالقة في أسرع وقت ممكن”.

وقالت وزارة الخارجية، في بيانها ، ” إن دولة قطر ستظل حريصة على كل ما من شأنه الحفاظ على مسيرة العمل العربي المشترك، ولحمة الأمتين العربية والاسلامية”.

وكانت الجزائر قد بادرت من طرف واحد أول أمس الثلاثاء إلى الإعلان عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية .

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