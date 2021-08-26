ارتفاع عدد ضحايا انفجارات مطار كابول إلى 90 قتيلا وأزيد من 150 جريحا

2021-08-26 / 11:24 مساءً
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هبة بريس- وكالات

لقي 90 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 160 في سلسلة من الهجمات الإرهابية، وقعت في وقت سابق اليوم الخميس، في كابول، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وزارة الصحة الأفغانية.

واستهدفت أربعة انفجارات على الأقل، الخميس، مطار كابول وضواحيه، وبحسب ما ورد أعلنت جماعة الدولة الإسلامية الإرهابية (المحظورة في روسيا) مسؤوليتها عن الهجمات.

من جانبه قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، اليوم الخميس، إن أمريكا تتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية في أفغانستان مع حركة طالبان (المحظورة أيضا في روسيا)، حتى تجري عمليات تفتيش فعلية، مضيفا: “نعتقد أنهم أحبطوا بعضها”.

وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن تنظيم “داعش” الإرهابي يسعى لمواصلة مهاجمة مطار كابول والولايات المتحدة الأمريكية تواصل إجلائها من البلاد بمساعدة حركة طالبان.

وتابع ماكنزي: “نعتقد أنهم (داعش) يرغبون في مواصلة تلك الهجمات، ونتوقع أن تستمر بالفعل، ونفعل كل ما في وسعنا للاستعداد لها، وهذا يشمل التواصل مع حركة طالبان الذين يوفرون بالفعل طوقا أمنيا خارجيا حول المطار، للتأكد من أنهم يدركون ما نتوقع منهم فعله لحمايتنا، وسنواصل التنسيق معهم وهم يمضون قدما”.

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