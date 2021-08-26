تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم تاونات

هبة بريس- وكالات

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية ،اليوم الخميس بإقليم تاونات، بلغت قوتها 4 درجات على سلم ريشتر.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بجماعة تابودة بإقليم تاونات ، وقعت على الساعة السابعة و8 دقائق و41 ثانية مساء (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة سجلت على عمق 54 كلم، عند التقاء خط العرض 34.691 درجة شمالا، وخط الطول 5.153 درجة غربا.

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