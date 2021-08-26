“داعش” يعلن مسؤوليته عن انفجار مطار كابول

هبة بريس- وكالات

أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، اليوم الخميس 26 غشت، مسؤوليته عن انفجار في محيط مطار كابول.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في حسابها على قناة تليغرام إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابول اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس (26 غشت2021) إن انفجارين على الأقل وقعا قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول خلال عمليات إجلاء ضخمة تشوبها الفوضى، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بينهم جنود أمريكيون ومدنيون فيما وصف بأنه “هجوم معقد”.

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