البيجيدي“ يؤكد انفتاح لوائحه الانتخابية على الشباب والنساء

2021-08-26 / 8:08 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعطى حزب العدالة والتنمية عشية يومه الخميس، بمقره المركزي بالرباط، الانطلاقة الرسمية لحملته الانتخابية بحضور الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني وعدد من قيادات الحزب الوطنية، مقدما عددا من المعطيات حول ترشيحات الحزب وبرنامجه الانتخابي.

وكشف الحزب عن تغطيته لكل الدوائر التشريعية المحلية على الصعيد الوطني بنسبة 100%، والأمر ذاته بالنسبة للدوائر الجهوية الخاصة بالنساء، التي وصلت نسبة تغطيتها من طرف الحزب إلى 100% هي الأخرى، معلناً عن وضعه لستة نساء كوكيلات للوائح المحلية، إضافة إلى 12 وكيلة جهوية، فيما قدم 12 شابا كوكلاء لوائح تشريعية محلية.

وبالنسبة لترشيحات مجالس الجهات والجماعات أفاد الحزب، أنه غطى كافة الدوائر الجهوية والمحلية ذات نظام الاقتراع باللائحة بنسبة 100%، فيما قدم ترشيحات في الغالبية الساحقة للدوائر ذات الاقتراع الفردي الإسمي.

كما كشف الحزب خلال ذات المناسبة، عن المستوى التعليمي لمرشحيه للانتخابات التشريعية، مؤكداً توفر ما نسبته 77% من المرشحين على مستوى تعليمي جامعي، و 78% ذوو مستوى جامعي في ترشيحات المجالس الجهوية والمحلية، مع تواجد مهم وكبير للشباب والنساء فيها.

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