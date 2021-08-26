طنجة.. الأحرار يُزكّي اعزيبو لمنصب عمودية المدينة

2021-08-26 / 7:43 مساءً
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اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

قدّم حزب التجمع الوطني للأحرار، صباح اليوم الخميس 26 غشت الجاري ، أول أيام الحملة الانتخابية ، وكلاء لوائحه بالمقاطعات الأربع على مستوى مدينة طنجة, معربا عن رغبته في عمودية عاصمة البوغاز خلال الفترة الانتدابية التي ستفرزها استحقاقات الثامن من شتنبر.

وأكد المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، عمر مورو، خلال ندوة صحفية للإعلان عن برنامجه الانتخابي، تزكيته لمرشحه بمقاطعة طنجة المدينة ، عيد الواحد اعزيبو المقراعي.

وأعلن المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار،عمر مورو، عن لوائح المقاطعة الأربع، حيث تم إختيار عبد الواحد اعزيبو، كوكيل لائحة مقاطعة طنجة المدينة، وعبد النبي مورو، كوكيل اللائحة في مقاطعة الشرف مغوغة، ومحمد غيلان،وكيل الائحة في مقاطعة بني مكادة، فيما تم اختيار الحسين بن طيب كوكيل لائحة بمقاطعة الشرف السواني.

وفي تصريح خص به الصحافة على هامش الندوة، اكد عمر مورو أن التجمع الوطني للاحرار هيكل نفسه وأصلح بيته الداخلي حيث دعا الساكنة الطنجاوية الى اختيار برنامج الاحرار الطموح المبني على ارقام وحقائق ويراعي الاوليات الاجتماعية التي تشغل بال المواطن الطنجاوي.

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