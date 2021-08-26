وزارة “أمزازي” تحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشيح لسلك تحضير مباريات التبريز

2021-08-26 / 7:48 مساءً
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هبة بريس-

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، بأن آخر أجل لقبول ملفات الترشيح لمباراة الولوج إلى السنة الأولى من سلك تحضير مباريات التبريز دورة 2021، هو الثالث من شتنبر المقبل.

وذكّرت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، “الراغبين في الترشح لمباراة الولوج إلى السنة الأولى من سلك تحضير مباريات التبريز في الرياضيات، والعلوم الفيزيائية (تخصصي فيزياء و كيمياء)، واللغة الفرنسية، وعلوم الاقتصاد والتدبير (تخصصي: تدبير واقتصاد)، والعلوم الصناعية للمهندس (تخصصي هندسة كهربائية وهندسة ميكانيكية)، والترجمة، والمعلوميات دورة 2021، أن آخر أجل لقبول ملفات الترشيح بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، هو يوم الجمعة 3 شتنبر 2021 في الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال”.

وأوضح البلاغ أن هذه المباراة تفتح في وجه الحاملين، على الأقل، لشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس الدولة (في التخصص المطلوب)، أو ما يعادل إحداها، والذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، وكذا أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية الرسميين والمتوفرين على ثلاث (3) سنوات على الأقل من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ إجراء المباراة والحاصلين على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها في التخصص المطلوب.

وأشار إلى أن الاختبارات الكتابية لهذه المباراة ستجرى بجميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين حسب البرمجة الزمنية المشار إليها في الإعلان الصادر بتاريخ 14 يونيو 2021.

ووفقا للبلاغ، يتعين على المترشحين المستوفين للشروط النظامية إيداع ملفات الترشيح، مقابل وصل، لدى إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة التي ينتمي إليها المترشح(ة)، قبل انصرام الأجل المحدد أعلاه، علما أنه لا يقبل أي ملف بعد هذا التاريخ.

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تعليق واحد

  1. أفقر وزارة . من ناحية الموارد المالية و الموارد البشرية . و المطلوب نتائج مبهرة … حلل و ناقش . و منين تلقى الحل أخبرنا

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