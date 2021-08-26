قنصيلة بالداخلة وسفارة بالرباط.. المغرب يدشن مرحلة جديدة في علاقاته مع سيراليون
هبة بريس- الرباط
أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون، ديفيد فرنسيس عن قرار بلاده فتح قنصلية في مدينة الداخلة، وسفارة لها بالعاصمة المغربية الرباط.
واستقبل وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، صباح اليوم، الخميس، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون، ديفيد فرنسيس، بمقر وزارة الخارجية، حيث تباحثا في العديد من الملفات التي تهم البلدين والتي تدشن لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين الرباط وسيراليون.
ونوه الوزيران أيضا بجهود المملكة في تدعيم التعاون جنوب -جنوب والتعاون بين الدول الإفريقية، والذي يساهم في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية.
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2 تعليقات
العصابة والمدللة سيصيبان بمرض الصرع كلما سمعوا كلمة مغرب اخدتهم الصرع والبكاء على الملايير التي رماها العسكر في البحر.
هنيىا بهذا النجاح الجديد للدبلوماسية المغربية بفتح سفارة سيراليون بالرباط وقنصلية لها بالداخلة ان ذل ذلك على شيء فانما يدل على السياسة الرشيدة التي يتميز بها ملكنا محمد السادس حفظه الله على مستوى العلاقات بين دول المعمور شعارنا الخالد الله الوطن الملك