قنصيلة بالداخلة وسفارة بالرباط.. المغرب يدشن مرحلة جديدة في علاقاته مع سيراليون

2021-08-26 / 6:52 مساءً
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هبة بريس- الرباط

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون، ديفيد فرنسيس عن قرار بلاده فتح قنصلية في مدينة الداخلة، وسفارة لها بالعاصمة المغربية الرباط.

واستقبل وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، صباح اليوم، الخميس، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون، ديفيد فرنسيس، بمقر وزارة الخارجية، حيث تباحثا في العديد من الملفات التي تهم البلدين والتي تدشن لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين الرباط وسيراليون.

ونوه الوزيران أيضا بجهود المملكة في تدعيم التعاون جنوب -جنوب والتعاون بين الدول الإفريقية، والذي يساهم في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية.

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