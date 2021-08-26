TO GO WITH AFP STORY BY AMER OUALI - Moroccan workers build a border fence near an Algerian military post along the Moroccan-Algerian border on August 23, 2014 near the Moroccan city of Oujda. 20 years after the border was closed, its reopening seems more distant than ever despite the economic damage with Algeria having trenches to prevent fuel smuggling on one side of the border and Moroco building a fence against "terrorism" on the other. AFP PHOTO / FADEL SENNA . (Photo by FADEL SENNA / AFP)

الأردن تأسف لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

2021-08-26 / 6:27 مساءً
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هبة بريس- الرباط

عبرت المملكة الأردنية عن أسفها لقرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية.

وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ، في بيان اليوم الخميس ، عن أسفها للتطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية والتي تدهورت إلى حد قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

ودعا البيان إلى تغليب لغة الحوار وحل جميع الخلافات بين المملكة المغربية والجزائر للعودة بالعلاقات بين البلدين إلى طبيعتها .

وعبر عن الأمل في تغليب لغة الحوار وحل جميع الخلافات للعودة بالعلاقات إلى طبيعتها ، وبما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة ، ويرسخ دور البلدين المهم في منظومة العمل العربي المشترك.

وأكدت الخارجية الأردنية حرص المملكة الأردنية الدائم على تعزيز العمل العربي المشترك ، ورأب الصدع بين جميع الأشقاء ، وإدامة التواصل والحوار، خدمة لمصالح جميع الأشقاء والقضايا العربية.

وبادرت الجزائر من طرف واحد أول أمس الثلاثاء إلى الإعلان عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

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