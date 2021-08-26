الأردن تأسف لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

هبة بريس- الرباط

عبرت المملكة الأردنية عن أسفها لقرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية.

وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ، في بيان اليوم الخميس ، عن أسفها للتطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية والتي تدهورت إلى حد قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

ودعا البيان إلى تغليب لغة الحوار وحل جميع الخلافات بين المملكة المغربية والجزائر للعودة بالعلاقات بين البلدين إلى طبيعتها .

وعبر عن الأمل في تغليب لغة الحوار وحل جميع الخلافات للعودة بالعلاقات إلى طبيعتها ، وبما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة ، ويرسخ دور البلدين المهم في منظومة العمل العربي المشترك.

وأكدت الخارجية الأردنية حرص المملكة الأردنية الدائم على تعزيز العمل العربي المشترك ، ورأب الصدع بين جميع الأشقاء ، وإدامة التواصل والحوار، خدمة لمصالح جميع الأشقاء والقضايا العربية.

وبادرت الجزائر من طرف واحد أول أمس الثلاثاء إلى الإعلان عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

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