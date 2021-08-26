حمضي : من يهاجم اللقاحات لايمكنه استعمال الأطفال مطية
قال الدكتور الطيب حمضي الباحث المتخصص في السياسات والنظم الصحية، ردا على بعض الجهات التي تريد توقيع عرائض ضد عملية تلقيح الأطفال، أن الطب والعلم يبنى على الابحاث والدراسات وليس العرائض.
وشدد حمضي في تعليق له على صفحته، أن تلقيح الاطفال” مسألة متعلقة بالخبراء والسلطات الصحية في البلدان التي تقوم بهذه الدراسات والأبحاث العلمية وتنظر في نجاعتها وصلاحيتها لتجيب عن سؤال: هل يمكن استعمال (اللقاح أو الدواء) بناء على الوضعية والمعطيات العلمية المتوفرة.”.
وأضتف حمضي أنه “ما تبث قط أننا في المغرب والعالم بأسره أن أجرينا استفتاء من أجل نجاعة دواء السل (مثلا) أو وقعنا عرائض ضد استعمال أي تلقيح أو بروتوكول أدوية للإجابة عن هل هي صالحة أو غير صالحة”..”.
وانتقد حمضي “من يريد أن يهاجم كوفيد ويهاجم اللقاحات، لا يمكنه أن يستعمل الأطفال و المواطنين البسطاء مطية” مضيفا : ” للأسف نتابع اليوم حالات صعبة وحرجة في أقسام الإنعاش وهناك حالات كثيرة توفيت بسبب عدم أخذ اللقاح بعد تصديق الأخبار الزائفة…وهناك من تأخر وتباطأ في أخذ اللقاح في الوقت المناسب”.
3 تعليقات
Vous parlez d’études . Pouvez vous nous donner des références . Vos vaccins chinois d’après les études crédibles n’a que moins de 50 % d’efficacité .sinon comment pouvez vous expliquer les taux de mortalité élevés chez les gens vaccinés au maroc . Les vaccins made in India and in China ont ils vraiment une efficacité . Avez vous pu vérifier leur qualité dans soit disant vos laboratoires???
لا رأي بعد رأي العلماء
اسم على مسمى. أنت حامض والله غادي يحاسبك على كل طفل مات أو تعرض لمضاعفات اللقاح الذي تدافع عنه. حسبي الله ونعم الوكيل فيم و في أمثالك.