بوريطة عن اختراق الهواتف
ناصر بوريطة

صفعة للبوليساريو وداعميها.. سيراليون تقرر فتح قنصلية بمدينة الداخلة

2021-08-26 / 6:00 مساءً
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هبة بريس - الرباط

في صفعة جديدة للجمهورية للوهمية وداعمي أطروحتها الاتفصالية، أعلنت سيراليون عزمها فتح قنصلية بمدينة الداخلية المغربية.

اعلان الجمهورية، جاء في ندوة عقدت يومه الخميس، على هامش استقبال وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، لوزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون، ديفيد فرنسيس.

وأعلن الوزير السيراليوني، فتح بلاده سفارة في الرباط وقنصلية عامة في الصحراء المغربية؛ بمدينة الداخلة خلال الأيام القليلة القادمة.

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‫3 تعليقات

  1. الله يرضي عليك يا معالي وزير خارجيتنا الاستاذ الموقر سي ناصر بوريطة. اليوم ستبيت الحمى في طبون وحنقريشة والمشكل الادوية منعدمة والماء منعدم !!!

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