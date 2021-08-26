الجزائر تفاقم أزمتها الداخلية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب
أكد الخبير والصحفي الإسباني بيدرو كاناليس أن النظام الجزائري، بقراره أحادي الجانب قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في مناورة يائسة، إنما يفاقم أزمته الداخلية.
وكتب السيد كاناليس، في مقال نشرته المجلة الإسبانية “أتالايار”، “دون أي دليل، اتهم النظام الجزائري، وبشكل مخجل، المغرب بالوقوف وراء أزماته الداخلية، الوضع السياسي في منطقة القبايل والحرائق التي أودت بحياة العشرات”.
وأبرز أن رد الفعل الجزائري، الذي يعتبره البعض تعبيرا عن الإحباط، تأتي بعد فشل مناورة الأجهزة الجزائرية في بث الفتنة بين المغرب واسبانيا”.
وسجل الخبير في الشؤون المغاربية والمراسل السابق لعدد من وسائل الإعلام الإسبانية في المنطقة، أن “الجزائر هي الخاسر في هذه المعادلة”، مؤكدا أن النظام الجزائري لا يزال يحاول ممارسة الضغط من خلال توظيف ورقة المحروقات.
وأول أمس الثلاثاء، أخذ المغرب علما بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب “يعرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما ولكنه متوقع، بالنظر الى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الاخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري”.
2 تعليقات
افضل قطع العلاقات مع هذا البلد جار السوء الجزاىر حيث عانى منه المغرب كثيرا من جراء المساس بسيادته ومقدساته لاكثر من اربعة عقود قدم خلالها المغرب تنازلات من اجل حصول الصلح بين البلدين الجارين الا ان ذلك لم يجد نفعا بل زاد من غطرسة وتهور نظام العسكر بقصر المرادية على المملكة المغربية فاصبح من الضروري ايقاف العلاقات نهاىيا
المغرب هو البلد الا قوى في المنطقة والعسكر الجزائري اصبح ضعيفا ومعزولا اقليميا والكل يضحك عليه اما الشعب الجزائري فهو اخونا ولن نتخلى عليه ابدا .
فالعسكر الجزائري يضن انه بقطع العلاقات مع المغرب
سوف يلتف الشعب الجزائري بالعسكر ليكتسب شرعيته التي لا يتمتع بها اصلا .
الا ان الشعب الجزائري اصبح يعرف الحقيقة .
الشعب الجزائري اليوم اصبح واعيا اكثر من ذي قبل .
فالعسكر اليوم اصبح في خطر لان الشعب سوف ينتقم منه شر انتقام لانه يعرف ان العسكر بهذله امام العالم
والشعب الجزائري فيه اناس مثقفون واناس عقلاء
لكن يوم من الايام سوف ينتفض الجميع ضدهم .
فالمستقبل في يد الجزائرين الاحرار .
وفي الاخير اتمنى للشعب الجزائري ان يتخلص من هذا السرطان ويبني مستقبله ويعيش في هناء واستقرار وبذلك سوف يبني الشعب المغربي والشعب الجزائري مستقبلا زاهرا ان شاء الله .