لقاح كورنا
صورة تعبيرية

السعودية تضيف “سينوفارم” و”سينوفاك” إلى قائمة اللقاحات المعتمدة لديها

2021-08-26 / 5:32 مساءً
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هبة بريس - وكالات

وافقت السعودية على إضافة لقاحين آخرين ضد كوفيد-19، هما “سينوفارم” و”سينوفاك” الصينيان، إلى قائمة اللقاحات المعتمدة لديها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى ستة لقاحات معتمدة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن اعتماد ستة لقاحات في المملكة وهي أكسفورد-أسترازينيكا، وفايزر-بيونتك، وجونسون آند جونسون، ومودرنا فضلا عن اللقاحين الصينيين .

وأضافت الوزارة أنه يمكن قبول أولئك الذين أكملوا برنامج التطعيم مع سينوفارم أو سينوفاك في المملكة، شريطة أن يكونوا قد تلقوا جرعة معززة من لقاح تمت الموافقة عليه في البلاد.

وقالت في وقت سابق إنه يمكن تناول جرعتين من لقاحين مختلفين، وفقا لدراسات علمية دولية أظهرت سلامة وفعالية هذا النهج في التصدي للفيروس.

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