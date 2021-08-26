طنجة.. الأحرار يقدم وكلاء لوائحه بالمقاطعات الأربع ومورو : برنامجنا مبني على ارقام وحقائق (فيديو)

2021-08-26 / 4:29 مساءً
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اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

قدّم حزب التجمع الوطني للأحرار، صباح اليوم الخميس 26 غشت الجاري ، أول أيام الحملة الانتخابية ، وكلاء لوائحه بالمقاطعات الأربع على مستوى مدينة طنجة.

واختار حزب التجمع الوطني للاحرار بطنجة، اعلان اسماء وكلاء لوائحه بالمقاطعات الاربع لاقتراع الثامن من شتنبر بعاصمة البوغاز من خلال تنظيم ندوة صحفية بسط فيها الحزب الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الذي يراعي الاولويات الاجتماعية لساكنة طنجة سيما المتعلقة بالصحة والتعليم والشغل.

وأعلن المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار،عمر مورو، عن لوائح المقاطعة الأربع، حيث تم إختيار عبد الواحد اعزيبو، كوكيل لائحة مقاطعة طنجة المدينة، وعبد النبي مورو، كوكيل اللائحة في مقاطعة الشرف مغوغة، ومحمد غيلان،وكيل الائحة في مقاطعة بني مكادة، فيما تم اختيار الحسين بن طيب كوكيل لائحة بمقاطعة الشرف السواني.

وفي تصريح خص به الصحافة على هامش الندوة، اكد عمر مورو أن التجمع الوطني للاحرار هيكل نفسه وأصلح بيته الداخلي حيث دعا الساكنة الطنجاوية الى اختيار برنامج الاحرار الطموح المبني على ارقام وحقائق ويراعي الاوليات الاجتماعية التي تشغل بال المواطن الطنجاوي.

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