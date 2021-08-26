في الصورة عزيز أخنوش

“الأحرار”: السلطات الجزائرية تمادت في مسلسلها التصعيدي

2021-08-26 / 3:51 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن أسفه الشديد لقرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

وقال الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعه أمس الأربعاء، في الوقت الذي قدم فيه جلالة الملك مبادرته لتقوية العلاقات الثنائية، تمادت سلطات الجزائر في مسلسلها التصعيدي، غير أن الذرائع التي قدمتها تبقى واهية وخارج النطاق الزمني ولا علاقة لها بالواقع، دون مراعاة لتأثير هذا القرار على مستقبل الشعبين الجزائري والمغربي الشقيقين.

وثمن المكتب السياسي في هذا الصدد، موقف الخارجية المغربية، التي تلتزم بالإبقاء على علاقاته التاريخية والأخوية مع الشعب الجزائري الشقيق، تماشيا مع التوجيهات الرشيدة للملك محمد السادس.

كما دعا كافة المناضلات والمناضلين إلى الالتزام بالرسالة الملكية النبيلة مع الحرص على العمل بمسؤولية وحكمة على تنمية العلاقات المغاربية، في أفق تحقيق الاستقرار والرفاه لشعوب المنطقة.

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