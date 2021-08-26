بنعبد الله“ :”ترشحي ليس لمنافسة أحد، بل للدفاع عن الديموقراطية“

هبة بريس - مروان المغربي

قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محد نبيل بن عبد الله، أن حزبه تمكن من تغطية 91 دائرة انتخابية تشريعية، من أصل 92 دائرة على المستوى الوطني، فيما غطى جميع الدوائر النسائية الجهوية البالغ عددها 12 دائرة، بينما قدم لوائح انتخابية في الغالبية العظمى من الدوائر المحلية والجهوية.

وأشار نبيل بنعبد الله، في كلمة له بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية للحزب، أن الأخير قدم مرشحين نزهاء وذوو كفاءة عالية، ومؤمنين بقيم الديمقراطية وخدمة الصالح العام، في مواجهة ما أسماه بالانحراف الانتخابي ومفسدي السياسة ومستعملي المال الانتخابي.

وأضاف بن عبد الله، أن حزب علي يعتة عازم على تحقيق نتائج كبيرة، بقوة شبابه ونسائه وكفاءة مرشحيه، الحاملين للمبادئ والأفكار والقيم الديمقراطية والنزاهة والمعقول، مذكرا بأن الحزب قدم برنامجا انتخابيا يضع الإنسان في قلب النموذج التنموي، من خلال التركيز على الأسئلة الكبرى التي تهم الشأن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن.

وبخصوص ترشح زعيم حزب ”الكتاب“ بدائرة الرباط المحيط، وهي الدائرة التي تشهد ترشح زعيم البيجيدي، قال محمد نبيل بن عبد الله ردا على أسئلة الصحفيين أن ترشحه في دائرة المحيط لا يستهدف أحد وليس لمنافسة أحد، مسترسلاً بالقول “حنا مداخلين ضد حد”، بل لانتزاع مقعد من مقاعدها الأربعة والدفاع عن الديمقراطية والمنافسة الشريفة والنزيهة”.

وكشف بن عبد الله، أن ترشحه للانتخابات التشريعية، بعدما أعلن في وقت سابق نيته عدم خوضها، راجع لتفكير عميق حول ضرورة التواجد في الصفوف الأمامية للدفاع عن الديمقراطية، كما كان يدعو المواطنين إليه، قائلا أنه “لا يعقل أن أدعو المواطنين للدفاع عن الديمقراطية والتقدمية، ومواجهة الفاسدين والانحراف، ولا أكون في الصفوف الأمامية للمعركة وفي المواجهة”. مشددا على أن الحزب لا يرفع مطلب الانفراج الحقوقي والسياسي كشعار انتخابي فقط، بل هو ”مطلب أساسي من مطالب الحزب مند عشر سنوات على حد قوله”. على حد تعبيره.

ما رأيك؟ المجموع 17 آراء 3 14