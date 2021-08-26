هذه عدد اللوائح المرشحة للبرلمان ومجلس الجهة بتارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بلغ عدد اللوائح المتنافسة للظفر ب 3 مقاعد المخصصة لدائرة تارودانت الشمالية برسم الانتخابات البرلمانية 14 لائحة.

وتشير المعطيات الأولية أن أكبر المرشحين للظفر بالمقاعد الثلاث هم عبد العزيز البهجة عن حزب الاستقلال ولحسن السعدي عن حزب الاحرار وعبد اللطيف وهبي عن حزب البام.

كما بلغت عدد اللوائح المتنافسة على الظفر ب4 مقاعد المخصصة لدائرة تارودانت الجنوبية 8 لوائح، وينحصر التنافس للظفر بالاربع مقاعد المخصصة لهذه الدائرة بين 5 مرشحين ويتعلق الامر بعبد الصمد قيوح عن حزب الاستقلال ومحمد بودلال عن حزب الأحرار وكريم القدوري عن الاتحاد الاشتراكي وخالد الحاتيمي عن البام بالإضافة إلى ابراهيم اجنين وكيل لائحة العدالة والتنمية.

ومن جهة أخرى، بلغت عدد اللوائح المتنافسة برسم انتخابات مجلس جهة سوس ماسة بدائرة تارودانت 8 لوائح، وقد خصص لهذه الدائرة 12 مقعدا منها 8 مقاعد باللائحة الاولى و 4 مقاعد للائحة النساء.

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