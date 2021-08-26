لقاح كورونا
لقاح ضد كورونا

فرنسا.. جرعات معززة من لقاحات كورونا للمسنين

2021-08-26 / 1:23 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الفرنسية، الخميس، عزمها طرح جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19 في دور رعاية المسنين اعتباراً من 12 أو 13 سبتمبر المقبل.

وصرح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس لإذاعة «آر.تي.إل»، بأنه يمكن أيضاً لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، ويعانون أي ظروف صحية حجز مواعيد للحصول على جرعة معززة اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل، مضيفاً أنه يجب أن تكون هناك ستة أشهر بين الجرعتين الثانية والثالثة.

وكانت الهيئة العليا للصحة في فرنسا أوصت الثلاثاء بجرعة معززة من لقاحات فيروس كورونا لجميع من تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، وأيضاً لمن يعانون حالات صحية مزمنة قد تعرضهم للخطر عند الإصابة بكوفيد-19.

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