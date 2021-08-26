اللائحة النهائية للمنتخب الوطني الأول لمباراتي السودان وغينيا
كشف الناخب الوطني المغربي، وحيد حاليلوزيتش، عن اللائحة النهائية لأسود الأطلس التي ستدخل التجمع التدريبي الذي سينطلق يوم الإثنين 30 غشت 2021 بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة⁷ وذلك إستعدادا للمباراتين المقبلتين أمام كل من منتخبي السودان و غينيا، وذلك برسم الجولتين الأولى والثانية عن المجموعة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. وستجرى المباراة الأولى أمام منتخب السودان على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط يوم الخميس 02 شتنبر 2021، على أن تجرى المباراة الثانية أمام منتخب غينيا يوم الإثنين 06 شتنبر 2021، على أرضية ملعب لاسانا كونتي بكوناكري.
وتضم اللائحة النهائية لأسود الأطلس، 24 لاعبا ضمنهم 3 حراس مرمى، ويتعلق الأمر بكل من :
ياسين بونو، منير المحمدي، أنس الزنيتي، أشرف حكيمي، سفيان العكوس، سفيان الكرواني، آدم ماسينا، سفيان شاكلا، جواد اليميق، غانم سايس، نايف اكرد، أيمن برقوق، عادل تاعرابت، عمران لوزا، إلياس الشاعر، سليم أملاح، يوسف مالح، سفيان امرابط، سفيان بوفال، منير الحدادي، أشرف بنشرقي، زكرياء ابوخلال، يوسف النصيري، ريان مايي.
11 تعليقات
اللهم يسر توكلوا على الله اللهم النصر في جميع المباريات
اعتقادي ان المنتخب الوطني يحتاج الى التماسك والانسجام وهذه الارتجالية في تغير مستمر بلائحة اللاعبين . سيجعلخ المنتخب غير مؤهل في مواجهة باقي الفرق على الناخب ان يخلق الاستقرار داخل المنتخب الوطني والى ستكون النتائج كارثة لايحمد عقباها .
لماذا هناك لاعبين متميزون لا نراهم في قائمة المنتخب الوطني هل هناك مشاكل ام انهم لا يحبون دفاع عن بلدهم اتمنى ان ارى منخبا في المستوى ويستحق رفع راية المغرب ويشرف وطنه.
في نظري مدرب ضعيف جدا والكلخ لاحظ ذالك لسي لديه طريقة اللعب واظحة ولا خطط واظحة زد على ذالك ضعف التسير اصبح يعيشه المنتخب رغم ما لديه من اللاعبين في المستوى عال لا أدري لماذا هذآ المدرب الضعيف يتجاهل لاعبي البطولة فعلى الأقل هناك ستة لاعبين يستحقون التواجد ولو كحتياط ….
انشاءالله يكون التأهل حليف المنتخب الوطني المغربي بقلوب وادعية من طرف الجمهور المغربي بصفة خاصة والشعب المغربي بصفة عامة وارجل اللاعبين المشاركين. المهم يهمنا الاداء والتاهل بإذن الله
صراحة بعض الاعبين مستواهم ضعيف جداً ولانهم يلعبون في أوروبا ينادى عليهم صراحة هناك5 لاعبين في التشكيلة لا علاقة والمدرب لا علاقة ولا علاقة ومساعده لاعلاقة بالتدريب فلوس الشعب تهدر هباء منثور دون نتائج…..
لاعبي البطولة الوطنية ضعيف مشتواهم لا يشرف المغرب وخير مثال(مبارة روما) لنكنخ منطقين بلا عاطفة المنتخب الوطني يحتاج تدخل رئيس الجامعة الذي يتشبت بمدرب دون المستوى وبتشكيل غير تابت
هناك عشرات الآلاف سفيان ولا ذكر لسفيان رحمي الهدف بالفطرة . لماذا لم يتم استدعاء هذا الشاب الموهوب ام أنه لا يملك (باك) ام ابوك ليس هو صاحبي بهذا المفهوم ولكن تختارون انتم اسماء لصمهم في لائحة والتي لاتفيد المنتخب الوطني في شئ . كفى تجاهلا للكفاءات والمواهب المحلية…
في البطولات الافريقيىة يجب ان يكون أغلب تشكيلية المنتخب من الدوري والخصوصخ من الفرق التي تلعب دوري الكاف والعصبة الأفريقية مع تطعيم العناصر الولية وليس العكس…
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذه الترسانة سنكون أول من يودع دور المجموعات
Hakim Ayach?