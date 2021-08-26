وسائل اعلام عبرية: “ضحية مطعم طنجة سيدفن في إسرائيل”

2021-08-26 / 11:46 صباحًا
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هبة بريس - طنجة

ذكر موقع ynet الإسرائيلي أن الرجل الذي قتل على يد مختل عقلي في معطم بمدينة طنجة أمس الأربعاء، هو إسرائيلي.

وذكر الموقع، أن وزارة الخارجية والوحدة الدولية في “زاكا – مجموعة إسرائيلية للاستجابة للطوارئ” تعمل على نقل جثة الرجل وإحضاره لدفنه في إسرائيل.

هذا وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الأربعاء ، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بتورط شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام وتبدو عليه علامات الاضطراب العقلي، في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق مسير مطعم بمدينة طنجة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تردد المشتبه فيه بشكل دائم على المطعم الذي يسيره الضحية، وهو مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية، وذلك بغرض تلقي وجبات غذائية مجانية، قبل أن يدخل في خلاف مع الضحية، عرضه على إثره لاعتداء جسدي بواسطة سكين من الحجم الصغير تسبب في وفاته خلال نقله للمستشفى.

وأضاف المصدر أنه تم اخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأسباب والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الجريمة، والتي ترجح الأبحاث والإفادات الأولية ارتباطها بخلاف عرضي ناجم عن رفض الضحية لطلب المشتبه فيه الرامي للعمل كمياوم في المطعم الذي يتولى تسييره.

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‫2 تعليقات

  1. هو مغربي يحب ان يدفن في المغرب بلده الأم .على السلطات ان تمنع ترحيله لسبب واحد انه لم يكتب قيد حياته اين يحب ان يدفن

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