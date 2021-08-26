البشير عبدو يوجه رسالة لنجله المجرد
سعد لمجرد ووالده

قريبا.. عمل فني يجمع لمجرد و البشير عبدو و رشيد الوالي

2021-08-26 / 11:28 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن الفنان المغربي رشيد الوالي عبر صفحاته الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، (أعلن) عن عمل فني جديد سوف يجمعه بكل من الفنانين سعد لمجرد و والده البشير عبدو.

و كشف الوالي عبر مقطع فيديو أن العمل سوف يرى النور قريبا، و هو عبارة عن أغنية من كلمات و ألحان و توزيع جلال الحمداوي.

و أرفق الفيديو بالتعليق التالي :”انتظروا الجديد، كليب جديد البشير عبدو، قريبا جدا، شكرااا حبيبي سعد لدعمك الدائم والله يخلي ليك والديك، نحبك”.

و يشار إلى أن الوالي و زوجته ابتسام قد احتفلا مؤخرا بذكرى ميلاد زواجهما رفقة الفنان سعد لمجرد و شقيقه بالديار الفرنسية.

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