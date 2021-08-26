رئيس الحكومة سعد الدين العثماني

العثماني: ترشحي للانتخابات ليس قرارا شخصيا

2021-08-26 / 11:25 صباحًا
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هبة بريس

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، أن ترشحه كوكيل للائحة المحلية للحزب بدائرة الرباط المحيط، ليس قرارا شخصيا بل قرار قيادة الحزب أي الأمانة العامة للحزب.

وذكر العثماني، الذي حل ضيفا على برنامج “انتخابات 2021” الذي بث على القناة الثانية، مساء يوم الأربعاء 25 غشت الجاري، أن ترشيحه بدائرة المحيط بالرباط، عوض دائرة “المحمدية”، ليس خوفا من الحساب.

واضاف “نحن في حزب العدالة والتنمية لا نتهرب من الحساب ولا من تقييم المواطنين والمواطنات ولا نتهرب من شرح قراراتنا للمواطنين وهذا هو مبدأنا”.

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تعليق واحد

  1. تقولون ما لا تفعلون ظنا منكم أنكم تمارسون السياسة.
    اتقوا الله واعلموا أن الله على كل شيء رقيب وحسيب .
    هذه شهادة من شخص خالطكم وعمل معكم لسنين واطلع على ما تصبون إليه .
    والله على ما أقول شهيد

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