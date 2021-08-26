حاول الدخول للميناء بالقوة.. أمن العرائش يشهر سلاحه لتوقيف شخص

هبة بريس - العرائش

اضطر موظف شرطة يعمل بميناء مدينة العرائش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 26 غشت الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، كان في حالة تخدير واندفاع قوية وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه يحمل سكينا في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، وأقدم على إحداث الفوضى أمام البوابة الثانوية لميناء مدينة العرائش بعدما أصر على الدخول بالقوة،وهو ما اضطر موظف شرطة يؤمن الحراسة بعين المكان لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنه، وذلك قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن توقيفه وحجز السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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